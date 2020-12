La Liga Chacarera saldó su deuda con las fuerzas policiales

La deuda que se saldó es de $39.900 que consta de la temporada pasada donde ya desde hace unos mese se comenzó a saldar una parte y en estos días ya pagaron todo.

Cabe recordar, que este año no se acrecentó esa deuda o no hubo gastos ya que la pandemia no dejó que haya actividad. Por eso, los dirigentes de la Liga y de los clubes se pusieron manos a la obra para vender bonos y así recaudar dinero.

Desde la página oficial de la Liga Chacarera, postearon: "Con mucho entusiasmo, podemos informar que nuestra Liga Chacarera de Fútbol, pudo saldar toda la deuda que tenía por adicionales policiales que se realizaron durante la temporada deportiva del año 2019.



A pesar de que los ingresos prácticamente fueron nulos en este 2020, con el aporte y esfuerzo de todos los dirigentes se pudo saldar esta deuda. Nos quedará trabajar para refinanciar la deuda de energía eléctrica.



Agradecemos a todas y cada una de las instituciones y sus dirigentes que hicieron posible que podamos terminar el año con un compromiso menos. Todos juntos por un futbol chacarero mejor".