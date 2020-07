La Liga Chacarera tuvo su reunión de presidentes de clubes y el futuro del fútbol es una incógnita

La reunión fue presidida por Juan Carlos Sarmiento, quien estuvo acompañado por el viceprersidente Walter Chazarreta, el tesorero Alejandro Vergara y el Secretario de Actas. Los clubes presentes fueron San Martín, Obreros de San Isidro, Coronel Daza, El Auténtico, La Estación, Ateneo Mariano Moreno, Villa Dolores, Las Pirquitas, La Tercena, Social Rojas, Juventud Unida de La Falda, Los Sureños, La Carrera, Sumalao y Defensores de Esquiu. Uno de los grandes ausentes fue Independiente de San Antonio.

*SITUACIÓN ECONÓMICA*

En el inicio, Sarmiento puso a conocimientos de los presidentes y dirigentes de los clubes la realidad de la Liga Chacarera en cuanto a lo económico. La cual dejó muy preocupados a los dirigentes, no obstante, fueron ellos los que de manera unánime acordaron la realización de un bingo y un bono contribucion que será de importante ayuda para las entidades, como para la Liga, siendo la ganancia compartida. Tambien, anticiparon los presidentes, que van a realizar una nota firmada por todos pidiendo al Gobernador, Secretaria de Deportes y al Ministro de Seguridad, la anulación de las deudas de electricidad y adicionales policiales.

*TORNEO PROVINCIAL Y FEDERAL*

Luego, el presidente liguista comento: «Lo del Torneo Provincial, en lo personal es un dolor de cabeza. El mismo no tiene una definicion aún, y es muy dificil que se tome una decision en lo que queda del año». Por el Torneo Regional Amateur, «lo que sé, es que San Martín no va jugar si no es con la presencia de público». A todo esto, Carlos Colombo, dirigente del Santo, pidió la palabra y aclaró: «San Martín en ningún momento dijo que sin público no va a jugar. Lo que si hicimos hincapié es que vamos a esperar la decisión del Consejo Federal, y según las reglas de juego y forma de disputa es que vamos a tomar una decisión. Por lo tanto seguimos siendo parte del certamen».

A su vez, Nicolas Ontivero, presidente de Defensores de Esquiu, se mostró una vez más molesto ante esta situación en la que el equipo de El Bañado «goza» del «derecho adquirido». El mandamás del «Sagrado», dejó en claro que «No estoy en contra de la participación de San Martin en el Federal, sino que, en caso que el mismo se de por finalizado por el Consejo Federal, ya no tendría ese derecho. Todo lo contrario sería que, el ente organizador del certamen finalice el torneo, y luego decida que los equipos sigan clasificados, independientemente el nuevo clasificado de la Liga Chacarera», sostuvo.

*RESOLUCION 003/19*

En cuanto a la famosa resolución, el presidente chacarero fue directo en decir, acta de por medio, que la Resolución 003/19 ya quedó sin efecto. A esto, Mario Vega, presidente de Villa Dolores, argumento que la misma si puede ser tratada. Luego de un arduo y tendido debate, varios de los presentes coincidieron que, de no tener un nuevo tratamiento la resolución, se aplique el reglamento. Esto deberá ser tratado y aprobado por el Consejo Directivo.

*ENOJO CON SERGIO MARTÍNEZ, DELEGADO DE INDEPENDIENTE*

El presidente de Villa Dolores, Mario Vega, expuso ante los presentes su enojo para con Sergio Martínez, vicepresidente y delegado de Independiente de San Antonio. El mismo, se da luego de un llamado telefónico que recibio por parte de Martinez en el cual denuncia una falta de respeto por el tema de la Resolucion 003/19. «Siento que se nos rie en la cara. No solo es una falta de respeto conmigo, sino especialmente al club del cual soy presidente», soltó Vega. Por lo tanto, este pidió que en la próxima reunión de delegados, se le aplique una sanción disciplinaria.