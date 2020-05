La Liga Chacarera se volvió a reunir se puso en la mesa la resolución 003/19

El Consejo Directivo de la Liga Chacarera, encabezado por su presidente Juan Carlos Sarmiento, llevó a cabo una nueva sesión de manera virtual a través de la plataforma Zoom. De la misma, participaron 10 instituciones. Sarmiento, Enfatizó sobre el Torneo Provincial, Regional Amateur, deuda de la Liga Chacarera y, nuevamente la «temida» resolución 003/19, a través de un pedido del club Villa Dolores.

El presidente liguista, comentó a los presentes en la reunión, sobre la postura que tiene sus representantes del Torneo Provincial. Ante esto, manifestó e cambio de postura de Coronel Daza, de jugar el certamen siempre y cuando el mismo, sea con la presencia de público. Por su parte, El Auténtico, sigue firme con que se dé por finalizado el torneo. A todo esto, Silvio Godoy, presidente del elenco de La Viñita, se manifestó a favor de los equipos se mantengan en el certamen para el año 2021, y como propuesta, comento que sería bueno que el año que viene sean dos los nuevos clasificados. Buscando de esta manera, jugar una zona de cuatro equipos de un misma Liga, y que se eliminen entre ellos. Algo que se habló en la reunión de presidentes de Ligas, y quedó a tratarse el próximo 2 de junio.

Otro de los temas que se debatió, fue el estado del campo de juego del estadio Primo A. Prevedello. Ante esto, Sarmiento se mostró firme en decir que no deben trabajar mientras no estén exceptuados, para evitar así quedar mal como Liga Chacarera, rompiendo la cuarentena. De todos modos, Juan “Pili” Rodríguez, presidente de Social Rojas, con mucho conocimiento del tema, aconsejó que mínimo el césped sea recortado, ya que, de no ser así, esto podría traer complicaciones a futuro. Tanto San Martín, como Independiente de San Antonio, se mostraron a favor de que se haga este trabajo, teniendo en cuenta todo lo realizado para recuperar el estado del campo de juego del “Bosque de Tres Puentes”.

Por otro lado, mediante una nota formal, presentada ante el Consejo Directivo de la Liga Chacarera, Villa Dolores pide que se revea la «famosa» Resolución 003/19. La misma, da cuenta que podrían darse los descensos de Independiente de San Antonio, Coronel Daza y La Tercena. A su vez, los NO ascensos de los clubes Las Pirquitas, Sumalao y Social San Antonio. En la nota, «La Villa», anticipa que, en caso de no ser tratada la nota en la Liga Chacarera, recurrirá, al Tribunal de Transgresiones y Penas del Consejo Federal de AFA. Esto generó el “malestar” de los delegados del “Rojito” y de Coronel Daza, quienes coincidieron en que esa resolución quedó “archivada” y sin efecto. Alejandro Petek, delegado y vicepresidente de “La Villa”, fue directo: “Queremos que se aplique el reglamento y se haga justicia”.

En el cierre de la reunión, Sarmiento despidió a los delegados y los invitó a estar presente en la próxima reunión que será el miércoles de la semana que viene. Asimismo, manifestó que se está analizando enviar un protocolo al COE para que las reuniones sean presenciales en alguna institución con las medidas sanitarias pertinentes. Para agregar, Godoy pidió la palabra y asintió que la presencia en las reuniones tienen que ser obligatorias.