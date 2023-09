La llamativa propuesta de Mariano Closs: pidió un cambio en el reglamento de la Copa Argentina

Este lunes, el periodista Mariano Closs pidió un cambio de reglas en la Copa Argentina. Argumentó su posición a partir de la victoria por penales que consiguió Boca ante Almagro en La Rioja para pasar a los cuartos de final del torneo.

“La Copa Argentina tendría que tener un tinte distinto para los equipos de abajo con relación al de arriba. Ir a los penales, viste.... Después de un esfuerzo de 90 minutos para el equipo más chico, mandarlo a los penales...”, comenzó el conducto de F12 en ESPN.

Luego, consideró que si un equipo de categoría inferior a su rival “aguanta un partido” y logra sacar un empate, “mandarlo a los penales” sería injusto.

“Que el superior le tenga que ganar sí o sí. Y si no, pasa el otro”, propuso. Luego, añadió que “hay que darle mérito a un equipo que al grande” le hace partido.

“En la Copa Argentina por lo menos, me parece. Si no, ¿cuál es el incentivo? La posibilidad de penales es 50 y 50, y yo me esforcé 90 minutos como equipo menor en relación al otro”, finalizó.

El domingo, Boca ganaba 2-0, pero Almagro reaccionó y logró empatar el encuentro. En los penales, el conjunto Xeneize se impuso gracias a dos atajadas de Sergio “Chiquito” Romero y avanzó a los cuartos de final del torneo, donde se medirá ante Talleres de Córdoba.