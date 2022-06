La nueva víctima de Sebastián Villa dijo que no va a denunciarlo

La joven que habría sido abusada sexualmente por Sebastián Villa la misma noche que ocurrió el ataque contra Tamara Dolsán, brindó detalles de lo ocurrido, aunque aclaró que no va a denunciarlo penalmente.

El nuevo hecho se conoció luego de que una testigo de la fiesta que organizó el futbolista el 26 de junio pasado precisara que había otra víctima de abuso. La testigo brindó detalles, y tras esto una joven se presentó en la Fiscalía.



La mujer declaró que Villa la llevó a una habitación a los empujones, cerró la puerta y la empezó a besar.

"Le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta”, sostuvo la chica, luego de aclarar que la había pedido una remera al jugador, ya que es fanática de Boca Juniors.

A pesar de que la víctima le decía que no quería tener nada con él, el acusado continuaba besándola y cuando intentó salir de la pieza, la empujó sobre la cama.

"Se bajó los pantalones y se subió encima mío", declaró y agregó que "en un momento me arrancó la bombacha y cuando ya estaba encima mío, le dije que se ponga un preservativo o se saque la ropa. Él me tenía agarrada de los brazos, y si bien me apoyaba, no llegó a penetrarme porque yo me corría. Yo le pedía que se pusiera el preservativo, que se sacara el buzo, eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación".

En ese momento ella logró abrir la puerta donde se encontraba su amiga pidiéndole al guardaespaldas del deportista que la dejara ingresar.

También contó que conocía a Villa de otra fiesta a la que acudió con amigas. En esa oportunidad la joven indicó que tuvo relaciones consentidas con el jugador, pero dijo que "es bruto, te ahorca, te pega".

La mujer sostuvo que a pesar de la gravedad del hecho no va a realizar la denuncia penal, ya que trabaja realizando presencia en boliches donde van muchos jugadores y esto podría afectar su trabajo.