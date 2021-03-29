Fue en el circuito de Juan Tolra

La primera fecha del Enduro local tuvo una buena participación de pilotos

Con más de 220 motos en línea de partida se completó este fin de semana la 1ra fecha del Campeonato Catamarqueño de Enduro en La Merced.

29 Marzo de 2021 17.34

La actividad tuvo presente a pilotos de todo el Noroeste Argentino, entre los que se encontraban también pilotos de la provincia de Tucumán, que aprovecharon la oportunidad para desarrollar una de sus fecha anuales.

La carrera, que se disputó en el circuito propiedad de la familia Tolra, y que fuera armado en su oportunidad por el querido Juan, desaparecido físicamente en septiembre del 2019, resulta siempre de gran atractivo para los pilotos que eligen entre sus prioridades participar en este lugar, donde hubo competencias de las categorías, Senior A y B, Junior A y B, Master A, B, C y D, Principiantes, Damas, Enduro Calle, Promocional, Infantiles y Mini Enduro.

CATEGORIA MASTER A

1. ARIAS NELSON OSCAR

2. DA SILVA PABLO

3. FOIX PABLO GABRIEL

4. ALBARRACIN CARLOS

CATEGORIA MASTER B

1. SILVA OSCAR

2. ARIAS RUBEN ALFREDO

3. MIROLI ATILIO EDUARDO

4. JUAREZ ADOLFO

5. PONZE DE LEON PABLO

6. SANTILLAN ELIO

7. ZAMORANO EDUARDO

8. CAZUZA  JULIO

9. DIAZ DIAN MARCELO

10. OVEJERO RAUL

CATEGORIA MASTER C

1. CAZUZA  JULIO

2. DIAZ NESTOR SAUL

3. ZAVADIVCKER DAMIAN

4. HERRERA MARTIN

5. VELIZ FERNANDO CESAR

6. KASEM JORGE

7. LOPEZ OMAR

CATEGORIA MASTER D

1. BUSTOS JUAN MANUEL

2. NARVAES HECTOR

3. JIMENEZ JOSE ANTONIO

4. RASCHI ALFREDO

5. GUILLAUME CHIFFOLEAU

CATEGORIA ENDURO CALLE

1. AREVALO JONATAN

2. AGÛERO JOAQUIN

3. CONTRERAS FRANCO

4. LOBOS JUAN JOSE

5. OLMOS JUAN FRANCISO

6. AVALOS DAMIAN

7. AGÛERO IVAN

8. MOYA ESTEBAN SANTIAGO

9. VELIZ MARCOS

10. LOBO JONATAN

11. LIBERTI PABLO

12. GOMEZ BRAIAN

CATEGORÍA PRINCIPIANTES

1. MAZZUCA SANTIAGO

2. ACOSTA EDUARDO

3. ORTEGA PABO GASTON

4. ASANOVA JUAN CRUZ

5. CRIADO CESAR FACUNDO

6. MARZARATTI EDUARDO

7. BARBOSA AGUSTIN

8. CABRERA MAXIMO

9. MARTINEZ ABEL

10. AREVALO RAMIRO JOSE

11. BRAGAGNINI MARIO

12. VERGARA DIEGO GABRIEL

13. GUILLOU LUCIANO

14. FOIX FRANCISCO

15. RUIZ LUIS CARLOS

16. HERRERA ERNESTO

17. SILVA ANDRES

18. MEDINA LUIS

19. FIGUEROA AGUSTINA

CATEFORIA PROMOCIONAL

1. IÑIGO DIEGO

2. FIACOSTE PABLO

3. AL-KHOURI SAMIR

4. VILLALBA MAXIMILIANO

5. LONGO MARIANO

6. SUAREZ JORGE

7. LOBO MIGUEL ALEJANDRO

8. ORTIZ JOSE

9. HEREDIA HECTOR HUMBERTO

10. REINOSO GABRIEL

11. OVEJERO DIEGO

12. JIMENEZ CRISTIAN ANDRES

13. QUIROGA FRANCISCO

14. BORQUEZ CARLOS

15. AREVALO ULISES

16. RAMOS RODRIGO

17. RUEDA JULIO CESAR

18. SAAVEDRA KEVIN

19. VEGA ELIO MARTIN

20. OVIEDO VILLAFAÑE OCTAVIO

CATEGORIA DAMAS

1. FIGUEROA AGUSTINA

2. BERGAGNA JULIETA

3. GALLO MERCEDES

4. SILVA MILAGRO

5. MARTINEZ COLOMES JOHANA

CATEGORIA SENIOR A

1. CARRIZO  LUIS IGNACIO

2. TULA AGUSTIN

CATEGORIA SENIOR B

1.  SAVIO HECTOR GABRIEL

CATEGORIA JUNIOR A

1. OVEJERO GABRIEL

2. FLORES JOAQUIN LAUTARO

3. BARTOLUCCI LUCIO

4. BUFFO JUAN IGNACIO

5. HERRERA FACUNDO

6. PAJON FACUNDO

7. BAZAN EDUARDO

                

CATEGORIA JUNIOR B

1. PONCE DE LEON PABLO ROQUE

2. RIVAS RAMIRO

3. YAPUR NAVARRO JOSE

4. ZURITA MIGUEL

5. SAVIO LUIS CARLOS

6. BARRERA LUIS AGUSTIN

7. CHEDIAC JUAN

8. GORDILLO RODOLFO

9. NOVELLO GIANFRANCO

10. PINTOR CRUZ RICARDO

11. LOVARVO HEREDIA BRUNO LEONEL

12. ROMERO HECTOR JOAQUIN

                

CATEGORIA INFANTILES 2

1. TOLRA JUANCITO

2. KASEM AINARA

3. SANTILLAN DENISE

4. BARRIENTOS LUCAS

5. DIAZ ALONSO IAN

6 . GONZALEZ LISANDRO

7. SORIA MAXIMO

8. BRAVO MARIO HIJO

9. MADRID JERONIMO

10. VERON EDUARDO

11. LOPEZ EDUARDO RAUL

CATEGORÍA INFANTILES 3

1. ORELLANA JOSE

2. SILVA JEREMIAS

3. RAMOS BENJAMIN

4. RODRIGUEZ LEONEL

5. PAZ EMIR

6. BARRIENTOS LUCAS

7. AMADIO SANTINO

8. DIAZ LUCIANO

9. HEIRT AGUSTIN

10. DIAZ ALONSO MAR

11. RUEDA ALVARO

12. COLLADO NICOLAS

13. GONZALEZ LISANDRO

14. DIAZ ALONSO IAN

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