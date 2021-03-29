La primera fecha del Enduro local tuvo una buena participación de pilotos

La actividad tuvo presente a pilotos de todo el Noroeste Argentino, entre los que se encontraban también pilotos de la provincia de Tucumán, que aprovecharon la oportunidad para desarrollar una de sus fecha anuales.
La carrera, que se disputó en el circuito propiedad de la familia Tolra, y que fuera armado en su oportunidad por el querido Juan, desaparecido físicamente en septiembre del 2019, resulta siempre de gran atractivo para los pilotos que eligen entre sus prioridades participar en este lugar, donde hubo competencias de las categorías, Senior A y B, Junior A y B, Master A, B, C y D, Principiantes, Damas, Enduro Calle, Promocional, Infantiles y Mini Enduro.
CATEGORIA MASTER A
1. ARIAS NELSON OSCAR
2. DA SILVA PABLO
3. FOIX PABLO GABRIEL
4. ALBARRACIN CARLOS
CATEGORIA MASTER B
1. SILVA OSCAR
2. ARIAS RUBEN ALFREDO
3. MIROLI ATILIO EDUARDO
4. JUAREZ ADOLFO
5. PONZE DE LEON PABLO
6. SANTILLAN ELIO
7. ZAMORANO EDUARDO
8. CAZUZA JULIO
9. DIAZ DIAN MARCELO
10. OVEJERO RAUL
CATEGORIA MASTER C
1. CAZUZA JULIO
2. DIAZ NESTOR SAUL
3. ZAVADIVCKER DAMIAN
4. HERRERA MARTIN
5. VELIZ FERNANDO CESAR
6. KASEM JORGE
7. LOPEZ OMAR
CATEGORIA MASTER D
1. BUSTOS JUAN MANUEL
2. NARVAES HECTOR
3. JIMENEZ JOSE ANTONIO
4. RASCHI ALFREDO
5. GUILLAUME CHIFFOLEAU
CATEGORIA ENDURO CALLE
1. AREVALO JONATAN
2. AGÛERO JOAQUIN
3. CONTRERAS FRANCO
4. LOBOS JUAN JOSE
5. OLMOS JUAN FRANCISO
6. AVALOS DAMIAN
7. AGÛERO IVAN
8. MOYA ESTEBAN SANTIAGO
9. VELIZ MARCOS
10. LOBO JONATAN
11. LIBERTI PABLO
12. GOMEZ BRAIAN
CATEGORÍA PRINCIPIANTES
1. MAZZUCA SANTIAGO
2. ACOSTA EDUARDO
3. ORTEGA PABO GASTON
4. ASANOVA JUAN CRUZ
5. CRIADO CESAR FACUNDO
6. MARZARATTI EDUARDO
7. BARBOSA AGUSTIN
8. CABRERA MAXIMO
9. MARTINEZ ABEL
10. AREVALO RAMIRO JOSE
11. BRAGAGNINI MARIO
12. VERGARA DIEGO GABRIEL
13. GUILLOU LUCIANO
14. FOIX FRANCISCO
15. RUIZ LUIS CARLOS
16. HERRERA ERNESTO
17. SILVA ANDRES
18. MEDINA LUIS
19. FIGUEROA AGUSTINA
CATEFORIA PROMOCIONAL
1. IÑIGO DIEGO
2. FIACOSTE PABLO
3. AL-KHOURI SAMIR
4. VILLALBA MAXIMILIANO
5. LONGO MARIANO
6. SUAREZ JORGE
7. LOBO MIGUEL ALEJANDRO
8. ORTIZ JOSE
9. HEREDIA HECTOR HUMBERTO
10. REINOSO GABRIEL
11. OVEJERO DIEGO
12. JIMENEZ CRISTIAN ANDRES
13. QUIROGA FRANCISCO
14. BORQUEZ CARLOS
15. AREVALO ULISES
16. RAMOS RODRIGO
17. RUEDA JULIO CESAR
18. SAAVEDRA KEVIN
19. VEGA ELIO MARTIN
20. OVIEDO VILLAFAÑE OCTAVIO
CATEGORIA DAMAS
1. FIGUEROA AGUSTINA
2. BERGAGNA JULIETA
3. GALLO MERCEDES
4. SILVA MILAGRO
5. MARTINEZ COLOMES JOHANA
CATEGORIA SENIOR A
1. CARRIZO LUIS IGNACIO
2. TULA AGUSTIN
CATEGORIA SENIOR B
1. SAVIO HECTOR GABRIEL
CATEGORIA JUNIOR A
1. OVEJERO GABRIEL
2. FLORES JOAQUIN LAUTARO
3. BARTOLUCCI LUCIO
4. BUFFO JUAN IGNACIO
5. HERRERA FACUNDO
6. PAJON FACUNDO
7. BAZAN EDUARDO
CATEGORIA JUNIOR B
1. PONCE DE LEON PABLO ROQUE
2. RIVAS RAMIRO
3. YAPUR NAVARRO JOSE
4. ZURITA MIGUEL
5. SAVIO LUIS CARLOS
6. BARRERA LUIS AGUSTIN
7. CHEDIAC JUAN
8. GORDILLO RODOLFO
9. NOVELLO GIANFRANCO
10. PINTOR CRUZ RICARDO
11. LOVARVO HEREDIA BRUNO LEONEL
12. ROMERO HECTOR JOAQUIN
CATEGORIA INFANTILES 2
1. TOLRA JUANCITO
2. KASEM AINARA
3. SANTILLAN DENISE
4. BARRIENTOS LUCAS
5. DIAZ ALONSO IAN
6 . GONZALEZ LISANDRO
7. SORIA MAXIMO
8. BRAVO MARIO HIJO
9. MADRID JERONIMO
10. VERON EDUARDO
11. LOPEZ EDUARDO RAUL
CATEGORÍA INFANTILES 3
1. ORELLANA JOSE
2. SILVA JEREMIAS
3. RAMOS BENJAMIN
4. RODRIGUEZ LEONEL
5. PAZ EMIR
6. BARRIENTOS LUCAS
7. AMADIO SANTINO
8. DIAZ LUCIANO
9. HEIRT AGUSTIN
10. DIAZ ALONSO MAR
11. RUEDA ALVARO
12. COLLADO NICOLAS
13. GONZALEZ LISANDRO
14. DIAZ ALONSO IAN