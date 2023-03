La respuesta de "Dibu" Martínez con los que critican su premio The Best: "Entran por un oído y salen por el otro"

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero y figura del seleccionado argentino campeón del Mundo en Qatar 2022, contó este jueves que no le “pesó” jugar la final contra Francia y que lo hizo “como lo hacía en la plaza” de su Mar del Plata natal.

“No me pesó nada jugar la final del mundo. La jugué como lo hacía en la plaza del Barrio Jardín de Mar del Plata”, reveló el “Dibu” Martínez en una extensa entrevista con TyC Sports, a poco más de dos meses de la histórica conquista en Qatar.

“Ser campeón del mundo por primera vez es especial y quedará en el corazón por el resto de mi vida”, agregó el arquero, uno de los ídolos del equipo ganador de la tercera estrella para el seleccionado argentino.

El flamante ganador del premio The Best de la FIFA al mejor arquero del mundo del 2022 admitió que no “esperaba” ser el elegido y aseguró que no le interesan los cuestionamientos que recibió.

“Me entran por un oído y salen por el otro. Solo me interesa lo que piensan en mi país, en el cuerpo técnico y mis compañeros”, afirmó el futbolista del Aston Villa.

Dibu Martínez y la atajada de su vida

Durante el repaso por los momentos más relevantes del Mundial, el arquero comenzó por la atajada ante el francés Kolo Muani sobre el final del segundo tiempo de la prórroga.

“No me di cuenta del valor que tenía porque fue todo muy rápido y no la pude apreciar. Solo quería que me pegue en la cara. Hoy la veo y me emociona”, reconoció.

Después del penal definitivo de Gonzalo Montiel, Martínez se desplomó en el campo de juego del estadio Lusail y así relató su reacción: “Estaba despierto y desmayado al mismo tiempo. No sabía qué hacer, quería abrazarme con todos”.

Una imagen similar fue después de la clasificación a la semifinal tras vencer a Países Bajos luego de una “guerra hermosa” pero allí el primero que se acercó fue Lionel Messi.

“Me dijo 'lo hiciste de vuelta'. Que venga y me diga eso es una emoción. Después de la final le dije 'gracias por hacerme campeón del mundo'”, señaló.

Consultado por la opinión de Rodrigo De Paul que generó algunos enojos en otros campeones del mundo, “Dibu” Martínez fue más cauto y consideró que solo en caso de repetir el título se animaría a asegurar que son los “mejores” de la historia.

“Son opiniones. Rodri no quiere lastimar a nadie. La única diferencia es que tuvimos la suerte de ganar. La Selección de 2014 jugo una gran final y la de 2006 también jugaba muy bien”, remarcó.

“Todavía nos falta dar mucho. Yo no puedo decir que soy el mejor cuando jugué 26 partidos en la Selección y 'Chiquito' Romero jugó 100, con 44 arcos en cero”, recordó.