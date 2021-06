La Selección Argentina Seven se quedó sin Juegos Olímpicos

Este domingo, continuó la actividad del Repechaje del Rugby Seven para los Juegos Olímpicos de Tokio. En lo que respecta a la rama del femenino, Argentina perdió sus dos encuentros y quedó sin chances de jugar la máxima competencia.

Luego de las dos victorias del sábado no fueron buenas noticias para las chicas este domingo donde cayeron en sus dos encuentros. La jugadora de Catamarca RC, Gimena Mattus, fue la capitana del seleccionado una vez más.

En el primer partido de la madrugada hora de Argentina, las chicas se midieron ante Rusia por el tercer y último encuentro de la Zona A. Fue derrota por 41 a 7. Los tries de las rusas fueron de TIiron, Sozonova, Seredina (2), Zdrokova y Em (2). En tanto que el último try de Argentina fue de Sofía González.

El seleccionado argentino clasificó segundo en la zona, Rusia fue líder y ambos clasificaron a los Play Off. Ya en la semifinal 3, se enfrentaron a Hong Kong y también fue caída por 25 a 5. Los tries de las de Hong Kong fueron de Natalia Olson-Thorne x2 y cerraron Ka Yan Chong y Stephanie Chan. Para Argentina Sofía González fue la autora del último try,

Así, las argentinas quedaron eliminadas y no pueden seguir en el camino por las dos plazas para los Juegos Olímpicos. La catamarqueña Mattus tuvo una buena actuación anotando un try en el triunfo ante Samoa y siendo la capitana en los cuatro encuentros.