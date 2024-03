La Selección Argentina Sub 23 no pudo con México y cayó 3-0 en un nuevo amistoso

La Selección Argentina Sub 23 dirigida por Javier Mascherano sufrió una dura derrota por 3 a 0 ante México, en el segundo programado como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos que se disputarán en París. Luego de haber ganado el último viernes por 4-2 ante el mismo combinado azteca en Mazatlán, la Albiceleste mostró una muy pobre imagen en el Cuahtémoc, en Puebla, y cayó por los goles de Santiago Muñoz, de penal, y un doblete de Ramiro Arciga.

En el historial entre Argentina y México en la categoría Sub 23, registra cuatro antecedentes en torneos oficiales, todos correspondientes a los Juegos Panamericanos, con un saldo de dos victorias para el elenco sudamericano, un empate y una victoria para los aztecas.

Los mexicanos tuvieron la primera a los 12 minutos cuando la perdió Claudio Echeverri y tras un contrataque, el arquero Fabricio Iacovich salvó al equipo conducido por Javier Mascherano. El guardameta de Estudiantes de La Plata comenzó a erigirse en la figura del elenco Albiceleste.

Dos minutos más tarde, Argentina respondió con una buena jugada colectiva que incluyó un lujo de Luciano Gondou y que terminó con un tiro de Juan Nardoni que fue a las manos del arquero Fabián Tapia. Más tarde, el golero azteca les ahogó los gritos a Nico Paz y Gondou, quien tuvo la más clara que tuvo el conjunto argentino.

El Tri respondió y tres tapadas providenciales de Iacovich salvaron el arco argentino. Pero México torció la pulseada, fue más y a los 36 minutos Gonzalo Luján lo taló dentro del área a Santiago Muñoz y tras su caída el árbitro sancionó penal. El propio Muñoz remató cruzado y nada pudo hacer el arquero argentino, que eligió el otro palo. Ante de irse al descanso, un error defensivo le permitió al equipo norteamericano tener otra chance clara, aunque Iacovich prevaleció ante Diego Gómez.

En el complemento, Mascherano movió el banco y dispuso el ingreso de Cristian Medina en reemplazo de Alan Varela. El actual volante de Boca Juniors le imprimió mejor tenencia de pelota con vocación hacia el ataque, intentando ser el nexo entre los mediocampistas y delanteros. Por momentos, le surtió efecto aunque no tuvo la claridad para llegar al arco rival. Apenas, un par de remates desde media distancia de Román Vega.

Los minutos pasaban y Argentina crecía poco a poco. Thiago Almada y Lucas Beltrán ingresaron por el Diablito Echeverri, de irregular partido con pérdida de muchas pelota, y Santiago Castro, que luchó más de lo que jugó. Pese a las intenciones de la Selección y que comenzaba a mostrar buenos signos, México anotó el segundo: el elenco local movió la pelota de izquierda a derecha y gracias a un mal retroceso albiceleste, Ramiro Arciga celebró tras un potente disparo esquinado.

Mascherano mandó a la cancha a Matías Soulé en lugar de Nico Paz, pero siguió sin ser profundo. Apenas para destacar una buena combinación entre Soulé, Gondou y Almada, que terminó rematando y la pelota salió apenas desviada. México esperó y resolvió con otro contragolpe letal, en el tercer minuto de descuento. Nuevamente, Ramiro Arciga sacó un derechazo inatajable para Iacovich y decretó el resultado 3-0.

Este nuevo cotejo era de vital importancia para Javier Mascherano, que realizó varios cambios buscando afinar el equipo de cara a los Juegos Olímpicos de París. El sorteo dispuso que el combinado albiceleste fuera cabeza de serie del Grupo B de la cita olímpica.

Los dirigidos por el Jefectio iniciarán su camino el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23. Luego, el 27 de julio en el Stade de Lyon, Argentina se verá las caras ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 de la AFC, competencia que se llevará adelante del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar. Cerrará la primera fase el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon. En ese escenario chocará ante Ucrania, conjunto que terminó en el tercer lugar en la Eurocopa Sub 21. Vale destacar que los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

Con respecto a sus próximos adversarios, Masche explicó mediante un video difundido por la AFA que “sabemos que Marruecos ha ganado la Copa de África y seguramente será un rival muy duro. Mirando las posibilidades, pueden llegar a tener jugadores mayores y Sub 23 de jerarquía que juegan en Europa. Con Ucrania es un poco lo mismo: no lo conocemos como equipo pero sabemos que cuenta con individualidades buenas que pueden llegar a estar en el certamen”.

“Poder competir sirve para seguir fortaleciendo lo grupal, la base de los chicos del Preolímpico. Poder tener la posibilidad de tener a chicos que no pudieron estar en el Preolímpico, porque juegan en Europa o porque quedaron afuera. Ahora podemos ver cómo se adaptan a la idea, junto con los que ya venían trabajando con nosotros. (Un Juego Olímpico) Es una experiencia diferente a la que estamos acostumbrados los jugadores. Normalmente en los torneos estamos aislados y vas del hotel al entrenamiento y del entrenamiento al hotel... Un Juego Olímpico te permite convivir con atletas de todo el mundo, de todas las actividades posibles. En enriquecedor convivir en una Villa Olímpica”, añadió.