La selección femenina viaja a España para jugar un torneo amistoso: la lista de convocadas

La selección argentina femenina volverá al ruedo en la próxima fecha FIFA. Las dirigidas por Carlos Borello disputarán la primera edición de la Basque Country International Women's Cup, del 8 al 11 de abril, en el País Vasco. Será una nueva oportunidad para ver en acción a las jugadoras que tienen habitual recorrido en el conjunto albiceleste y para probar a algunas jóvenes que se sumaron al plantel de cara a este certamen amistoso.

El plantel viajará a España este lunes a las 16 horas de cara al torneo que contará con la participación de Venezuela y de la Selección Vasca (Euskal Selekzioa). Originalmente también estaba invitada Nigeria, pero el conjunto africano notificó que no podrá estar. La organización se encuentra en busca de otro equipo para respetar el formato original de eliminación directa (dos semifinales, un encuentro para definir tercer y cuarto puesto y una final). En caso de no conseguir un reemplazante no se descarta la posibilidad de transformar el certamen a un triangular, dándoles la posibilidad a todos los equipos de jugar dos partidos.

Argentina jugaría su primer partido el jueves 8 de abril a las 13.30 (hora argentina) ante un rival a confirmar. Luego volvería a presentarse el sábado 10 o el domingo 11, a las 6.45. las sedes del certamen serán Lezama (instalaciones del Athletic Club de Bilbao) y Zubieta (pertenecientes a la Real Sociedad).

Respecto de la conformación del plantel nacional, Borrello definió la lista definitiva de convocadas luego de los dos entrenamientos que se realizaron la semana pasada en el predio de la AFA en Ezeiza. A último momento quedaron desafectadas la mediocampista de Boca Miriam Mayorga por motivos personales y la delantera de UAI Urquiza Catalina Ongaro por la activación del protocolo de covid-19. En tanto que tres futbolistas provenientes de las selecciones juveniles, Giuliana González, Magalí Natta y Martina Del Trecco, tendrán su primera experiencia con la Mayor.

Entre las citadas se destacan los nombres de la arquera Vanina Correa (vuelve luego de haber sido dada de baja de la última convocatoria por protocolo covid-19), la defensora Aldana Cometti y las delanteras Mariana Larroquette y Yael Oviedo. Sorprenden las ausencias de habituales titulares como la defensora Agustina Barroso, la mediocampista Daliola Ippólito y la delantera Soledad Jaimes.

Esta será la vuelta al ruedo de la selección femenina luego de su paso por la SheBelieves Cup, el torneo amistoso más importante del mundo. Allí sufrió tres derrotas ante grandes potencias: perdió con Brasil (4-1), Canadá (1-0) y Estados Unidos (6-0).