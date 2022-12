La selección de Francia y las raíces africanas de sus jugadores: Radiografía del rival de Argentina en la final

Es notable la influencia de África en la selección de Francia, que busca su tercer título mundial, y el segundo consecutivo: 14 de los 26 futbolistas que integran el plantel dirigido por Didier Deschamps tienen raíces africanas. Dos de ellos, de hecho, nacieron en ese continente.

Deschamps construyó un plantel multicultural, que más allá de que sean jugadores nacidos en tierra gala o nacionalizados, tiene una fuerte ascendencia de sangre africana.

Todo queda claro al enumerar a muchas de las grandes figuras del vigente campeón del mundo, que este domingo jugará la final de Qatar 2022 contra Argentina, en el Estadio de Lusail: Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni y Ousmane Dembélé son tres de los que tienen familiares directos de África.

Y pudieron haber sido más de no haber sido por las lesiones que afectaron a otras estrellas: Paul Pogba tiene ascendencia de Guinea; Karim Benzema tiene raíces en Argelia; y N'golo Kanté, de Mali. Incluso, ya en 1998 estaba la presencia africana en Zinedine Zidane, cuyas raíces también son argelinas.

Dónde nacieron los jugadores de Francia

En el plantel hay dos jugadores africanos, nacionalizados franceses. Uno es el arquero Steve Mandanda, que nació en la República Democrática del Congo y hoy juega en el Rennes. Y el otro es el mediocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga, originario de Ángola.

La gran estrella de la selección y goleador galo es Kylian Mbappé, que es un fiel reflejo de la sangre africana. Su padre es camerunés y su madre, de Argelia. El crack nació el 20 de diciembre de 1998 en Bondy, en los suburbios del noreste de París, una región en la que residen muchos africanos. Mbappé nació en Francia, pero sus padres provienen del continente africano. (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)Por: REUTERS

Kylian es hijo de Wilfried Mbappé, un camerunés que entrenó al club de fútbol local, y de Fayza Lamari, de origen argelino y jugadora profesional de handball. Además, su hermano adoptivo, Jires Kembo Ekoko, nació en el Congo y jugó seis temporadas para el Rennes, aunque ya está retirado de la actividad.

Entre otros de los casos, Mattéo Guendouzi tiene a sus padres marroquíes, mientras que el atacante del Barcelona Ousmane Dembélé tiene en su ascendencia al padre nacido en Mali y su madre proviene de Senegal y Mauritania.

La lista aumenta con Jules Koundé, cuyo padre es de Benin, mientras que los padres de William Saliba y de Aurélien Tchouameni proceden de Camerún. En tanto, hay varios jugadores con sangre de Mali, como Ibrahima Konauté, Wesley Fofana, Axel Disasi y Randal Kolo Muani, cuyas familia llegaron a Francia desde el Congo. En tanto, desde Guinea-Bisáu arribaron los padres de Dayot Upamecano.

No solo hay de ascendencia africana

En el plantel de Les Bleus también hay jugadores que tienen vínculos con otros escenarios, como Areola, que es hijo de filipinos, mientras que Antoine Griezmann tiene abuelos portugueses.

En cambio, Raphael Varane, Kingsley Coman y Marcus Thuram poseen raíces de lugares que le pertenecen a Francia, aunque geográficamente están en las Antillas Francesas, en el Caribe.

El reparto geográfico dentro de Francia

En la referencia sobre las regiones de Francia donde nacieron los 24 oriundos (salvo Mandanda y Camavinga), la mayoría de ellos, 11, surgieron de París o de ciudades de los alrededores de la capital: Areola, Disasi, Koundé, Saliba, Konaté, Guendouzi, Fofana, Rabiot, Kolo Muani, Mbappé y Coman.

Desde la región de Normandía surgen Upamecano, Dembélé y Tchouameni. En tanto que en Provenza-Alpes-Costa Azul nació Hugo Lloris (Niza). También vienen de esa zona Theo y Lucas Hernández (Marsella), luego formados en España. En Maubeuge, Alta Francia, nació Pavard y también lo hizo Varane, de Lille. Antoine Griezmann, nacido en el este de Francia. REUTERS/Molly DarlingtonPor: REUTERS

En la región de los Países del Loira nació Jordan Veretout (Ancenis). De Auvernia-Ródano-Alpes llega Olivier Giroud (Chambéry). Y de Maçon, en la región de Borgoña-Condado Franco (en el este), es Antoine Griezmann.

La supremacía africana que anticipó Bilardo

Hace más de 20 años, Carlos Bilardo anticipó que el futuro del fútbol estaba en África, por el espacio que tenían los jóvenes para crecer “con una pelota en los pies”.

“Creo que el futuro está allá, lo dije en el 75′ cuando fuimos a jugar una Copa Mohamed a Marruecos y dije: 'Acá está el futuro del fútbol'. No está en Europa ni en Sudamérica”, detalló. Carlos Salvador Bilardo anticipó la buena técnica de África hace más de 20 años. (DYN).

Al mismo tiempo, reformó en aquel momento su pensamiento: “La gente todavía juega. Acá recorrés Capital Federal y no se juega. Recorrés Europa y no se juega. En Italia, en Roma, Milán o Firenze, no se juega. En Alemania, en Munich o en Colonia, no se juega. No hay lugar. Y en África juegan en todos lados. Tienen países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos y Túnez, que juegan y tienen técnica”.