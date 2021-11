La selección uruguaya tiene siete bajas de peso para el enfrentamiento con Argentina

Argentina visitará a Uruguay el viernes 12 de noviembre, por la decimotercera fecha, en el estadio Campeón del Siglo a partir de las 20.00, y el siguiente martes 16 recibirá a Brasil, en el San Juan Del Bicentenario, desde las 20.30, por la decimocuarta. La Selección argentina marcha segunda en la tabla de posiciones y está cada vez más cerca de lograr la clasificación a Qatar.

Sin el mediocampista de River, Nicolás De la Cruz y sin el delantero del Manchester United, Edinson Cavani, el entrenador Óscar Washington Tabárez dio a conocer la lista de convocados de la Selección de Uruguay, de cara a los partidos de Argentina y Bolivia, por las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022. Pero además, Tabárez no podrá contar con los lesionados Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Gómez, Sebastián Cáceres y Matías Viña.

De la Cruz no podrá estar con la "celeste” porque recién se está recuperando de una lesión en el pie derecho, y está falto de ritmo, y por ese motivo Tabárez no lo citó. Cavani y Sebastián Cáceres, en tanto, fueron las sorpresas ya que no hay demasiados detalles al respecto de sus ausencias.

En tanto, Giorgian De Arrascaeta, del Flamengo, sigue sin poder jugar en su equipo y el club espera poder cuidarlo para tenerlo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Valverde, quien está suspendido para el choque con Argentina, sufrió un esguince de ligamento lateral de rodilla y se perdió los últimos tres cotejos con su equipo.

Uruguay, en puesto de repechaje

Uruguay tiene 16 puntos y ocupa el puesto de repechaje, con Chile acechándolo a tres, y solamente afuera de la clasificación por diferencia de goles con Colombia.

Los 25 convocados de la selección uruguaya:

Arqueros: Fernando Muslera, Martin Campaña y Kevin Dawson

Defensas: Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates, Ronald Araújo, Giovanni González, Martín Cáceres, Damián Suárez y Joaquín Piquerez.

Volantes: Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Mauro Arambarri, Fernando Gorriarán, Nahitan Nández, Manuel Ugarte, Brian Rodríguez, Gastón Pereiro y Facundo Torres.

Delanteros: Jonathan Rodríguez, Agustín Álvarez Martínez, Darwin Núñez y Luis Suárez.