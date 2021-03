La sentencia de Poroto Cubero sobre una posible vuelta de Mauro Zárate a Vélez

El presente de Mauro Zárate en Boca es poco alentador. El talentoso delantero no solo es suplente sino que además no está entre los predilectos del DT, Miguel Ángel Russo. Mucho se habló sobre una posible salida de la institución, aunque por ahora no hay nada concreto. Sin embargo, algo está claro: su vuelta a Vélez es imposible.

Así lo dejó en claro Fabián Cubero, actual Director de Relaciones Institucionales del club de Liniers y excompañero del goleador. “Es imposible que Mauro vuelva a Vélez. No lo creo posible con ninguna dirigencia”, señaló Poroto, que además, agregó que los hinchas siguen enojados por cómo dejó el club y que cree que jamás cambiarán su postura.

Cubero y Zárate compartieron plantel en tres oportunidades. Desde 2004 hasta el 2006, en la temporada 2013 y en la 2018, cuando el ahora jugador de Boca regresó al equipo de que lo había formado.

La relación no quedó bien entre ambos después de que Zárate decidiera continuar su carrera en Boca. Fue algo que no cayó bien en el plantel de Vélez y sobre todo en un emblema como Cubero, que jugó desde siempre en el club de Liniers.

En cuanto a la actualidad, Cubero señaló que Zárate tiene condiciones para ser titular “en prácticamente cualquier equipo”. Sin embargo, señaló que hoy no alcanza solo con la habilidad: “Creo que hoy no te alcanza con jugar bien, desequilibrar en el 1 a 1; se necesita más y, por ahí no encaja en lo que quiere su DT, por eso Tevez o Soldano terminan jugando de 9”, concluyó.