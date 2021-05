La Serna: "Estoy listo para una nueva gira en Europa"

El joven tenista catamarqueño, Manuel La Serna, viajará el próximo miércoles a Europa para comenzar con su gira que durará casi un mes jugando torneos juveniles. El joven habló con el medio Botineros y se refirió a la oportunidad.

"El miércoles tengo vuelo directo a Amsterdan donde ahí hago escala para luego viajar a Viena, Austria, en tren. Ahí va a ser mi primer todo y estoy preocupado porque no pude entrenar este viernes", comenzó diciendo.

Siguió: "Venía entrenando muy bien, tuve cuatro semanas de pretemporada a full. Me quedaron unas semanas más porque con mi entrenador consideramos que falta un poco más. Me siento preparado, solo no pude entrenar en el último y creo que no voy a poder hasta que llegue a Europa".

Habló de su gira: "El torneo de Asutria comenzará el 31 de mayo y bueno y para mi durará dependiendo mi nivel. Si me va bien y juego semi o final voy a estar compitiendo hasta el viernes o sábado y ahí voy a andar a las corridas porque tengo otro torneo en Polonia o Rumania aún no sé bien".

Y agregó: "Después tengo dos semanas en Holanda, estoy viendo si me quedo ahí todo va a depender de cómo me vaya. Yo veré si me va bien y me vuelvo, o entreno una semana más y luego compito otra de semanas y recién me vuelvo".