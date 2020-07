La Serna se quedó sin Juegos de la Juventud pero quiere seguir

El aplazamiento de los Juegos de La Juventud Dakar que se iban a realizar en el 2022 que ahora se realizarán el 2026, perjudicó a deportistas locales que buscaban estar. Dentro de ese grupo de deportista que aspiraban a llegar y que en el 2026 no podrán es el tenista Juan Manuel La Serna.

El joven tenista dialogó con Botineros Diario sobre la noticia de no poder estar en Dakar 2026, dijo: "Estaba en mi casa tranquilo, había terminado de entrenar y veo una publicación que el Comité Olímpico Argentino donde había puesto la suspensión de estos Juegos y no fue lindo saber que se pierde ese sueño de representar a Argentina en un Juego Olímpico".

Siguió: "Al principio uno se pone triste y se desmotiva y bueno solo queda en que es un objetivo que no voy a poder cumplir. Si esto pasó es por algo y van a venir cosas y desafíos importantes para mí".

Sobre su situación actual: "Este año decidí venirme a vivir a Buenos Aires en enero, a buscar lo mejor para mi futuro. Estar cerca de la AATE que es la Asociación Argentina de Tenis, con los mejores jugadores, entrenadores y dar un paso más grande del que había dado cuando me fui a vivir a Córdoba".

"Mi entrenador y mi familia me bancaron y creen que es lo mejor para mi carrera. Creo que sin el apoyo de ellos no podría estar jugando este deporte y mi familia es un pilar grande para mí", afirmó.

Habló más de su carrera: «"Siempre tuve la meta de irme de Catamarca y rozarme con jugadores profesionales para crecer e ir aprendiendo. A mis 12 0 13 años decidí hacer ese cambio y con el apoyo se mi mamá y mi hermana decidimos irnos a vivir a Córdoba".

Y agregó: "Hasta los 13 años me entrenó mi papá pero cuando me vine a Córdoba entrené en una acamedemia y me fue muy bien y así fui adquiriendo experiencia".