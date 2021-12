La Serna: "Ser el deportista del año de Catamarca es increíble"

El pasado miercoles, se realizó la Cena Premiación Anual del Deporte del Circulo de Periodistas Deportivos de Catamarca. El que se promulgó como deportista del año fue el tenista Juan Manuel La Serna.

Una vez que se dio a conocer el resultado de la votación secreta de los socios que dio como ganador al joven tenista, el deportista habló y dijo: "Estoy muy contento. Quiero agradecer a todos los Periodistas que me votaron en este año que fue complicado".

"Quiero felicitar a todos los deportistas porque estar en la terna es un gran reconocimiento por el trabajo realizado en el año. Fue mucho sacrificio el de todos".

Siguió: "No me lo esperaba a esto. La verdad que es increíble ser el deportista del año em Catamarca. No me lo esperaba porque hay muchos deportistas que también lo merecían".

"Agradecrer a toda mi familia que siempre está a mi lado, a mi papá que es un gran pilar en mi vida. Agradecer a mi equipo de trabajo y solo me queda pensar en un 2022 que vendrá cargado de desafíos".