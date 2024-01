La Sub 23 debuta contra Paraguay: hora, TV y formaciones

La selección argentina Sub 23 se enfrentará a su par de Paraguay este domingo desde las 20 en el Polideportivo Misael Delgado por la primera fecha del Grupo B en el Preolímpico de Venezuela, que entrega dos plazas a los Juegos Olímpicos de París 2024. Televisa DSports (DirecTV).

El entrenador Javier Mascherano tuvo una serie de problemas en el armado de la lista final porque llamó de emergencia a Claudio Echeverri para completar la nómina. El Diablito dejó la pretemporada de River Plate en los Estados Unidos para sumarse a la delegación en reemplazo de Pedro Pepo De la Vega, lesionado. Una de las figuras que brilló en el último Mundial Sub 17 con la Albiceleste acompañará a Thiago Almada, campeón del mundo con la Mayor en Qatar, como las principales alternativas desequilibrantes del Jefecito en busca de lograr el objetivo trazado después de malas cosechas en el Sudamericano y la Copa del Mundo Sub 20.

Además, la Celeste y Blanca sufrió la baja a última hora de Julián Malatini. El defensor fue vendido desde Defensa y Justicia al Werder Bremen de Alemania, que optó por no cederlo al certamen al no tener obligación de hacerlo. Para colmo, no pudo ser reemplazarlo porque ya se había hecho oficial su citación antes de concretar la negociación y el reglamento no permite su intercambio por otro jugador. Es por eso que viajaron 22 futbolistas a Venezuela.

La lista de la selección argentina Sub 23 para el Preolímpico

Debido a esto, Mascherano se mostró muy molesto por la situación: “El reglamento es claro y lo sabíamos desde el primer momento. Por eso con algunos de los chicos que estaban en negociaciones, como (Valentín) Barco, hablamos antes de la lista final comentándole esta situación, que en caso de que se dé una transferencia necesitábamos saber la predisposición de su nuevo club para saber si podíamos contar con ellos. Lo de Julián (Malatini) nos sorprendió porque no sabíamos nada. Después del partido con argentinos nos enteramos de que la transferencia estaba hecha y que el club no lo quería ceder. Cuando hablamos le dije que no tenía opción de cambiarlo, que habíamos sido claros. Él mantuvo su postura de que era una gran oportunidad para él y que había decidido irse. Iremos con 22, qué le vamos a hacer”.

En la vereda opuesta, el elenco paraguayo dirigido por Carlos Jara Saguier contará con protagonistas importantes en el fútbol mundial. Uno de ellos es Diego Gómez, compañero de Lionel Messi en Inter Miami. De igual forma, hay valores pertenecientes a la liga argentina como Iván Leguizamón (San Lorenzo) o Marcelo Pérez (Huracán), conocido como Mbapperez. También estará Enso González, del Wolverhampton de Inglaterra.

Luego de su debut contra la Albirroja, la selección argentina chocará el miércoles 24 ante Perú, el martes 30 frente a Chile y cerrará la zona el viernes 2 de febrero contra Uruguay. Todos estos cruces tendrán lugar en el reducto localizado en la ciudad venezolana de Valencia a partir de las 20 (hora argentina). En distinto sentido, el Grupo A (compuesto por Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia) se llevará en su totalidad, salvo por un partido, en Caracas.

Los dos primeros de cada zona avanzarán a la ronda final a disputarse en formato todos contra todos a una sola vuelta en el Estadio Metropolitano de Barquisimeto. El campeón y el subcampeón obtendrán los únicos boletos en juego a la cita olímpica, que se llevará a cabo del 26 de julio al 11 de agosto próximo.

Probables formaciones:

Argentina: Leandro Brey; Gonzalo Luján, Joaquín García, Nicolás Valentini, Lucas Esquivel; Juan Nardoni, Ezequiel Fernández, Baltasar Rodríguez, Thiago Almada; Santiago Castro y Pablo Solari. DT: Javier Mascherano.

Paraguay: Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo Dejesús, Gilberto Flores, Daniel Rivas; Fabrizio Peralta, Wilder Viera, Iván Leguizamón, Enso González; Marcelo Fernández y Marcelo Pérez. DT: Carlos Jara Saguier.

Hora: 20.

TV: DSports.