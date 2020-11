Lamentable: Robaron el el gimnasio de box de Hugo Soto

Se robaron los sanitarios de los baños, se llevaron también guantes, cabezales, colchonetas, entre otros elementos de trabajo que tenía el ahora entrenador para practicar con sus alumnos.

En diálogo con el medio Ringcatamarca.com, Soto dijo: «Me entraron a robar en mi gimnasio más que todo para hacer daño, me robaron los inodoros, la mochila de los baños, los grifos. Me rompieron la reja y entraron».

«Me robaron elementos de trabajo, es lamentable. Yo sigo trabajando con los chicos como podemos porque también nos llevaron guantes, guantines. Estamos sin esos elemento, a la intemperie», continuó.

Contó: «Estoy pensando en cerrar, ya no hay ganas porque me duele que me hagan eso si yo no molesto a nadie. Yo hice la denuncia en la séptima, hicieron un allanamiento en una casa donde supuestamente eran mis cosas pero no eran».

Cerró: «Estamos utilizando un baño precario que tengo cerca de mi pieza. Ojalá algún concejal o político me pueda ayudar. Además quiero decir a la gobernación de la provincia que me están charlando porque hace cinco meses que no me pagan la pensión vitalicia que me dieron, con eso hubiera podido remediar algo y reponer algunas cosas pero no puedo».