Lammens: "A fines de septiembre vuelve el público a las canchas de fútbol"

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, adelantó este viernes que "a fines de septiembre habrá público en las canchas de fútbol", y recordó que los detalles se ajustarán en la reunión que mantendrá en los próximos días con autoridades de la AFA y la Liga Profesional (LPF).



"El regreso de los hinchas al fútbol está cerca. A fines de septiembre volverá el público a las canchas", afirmó Lammens en declaraciones a Radio La Red.

El funcionario explicó que mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y también con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la que se trató el tema de la vuelta de los espectadores a los eventos deportivos, algo que no se da desde marzo de 2020 a raíz de la pandemia de coronavirus.



"Es una de las cuestiones que tratamos con el jefe de Gabinete y la ministra de Salud. La idea es comenzar con un aforo determinado que podría ser del 30% y luego gradualmente se irá incrementado a medida que mejore la situación sanitaria", añadió Lammens.



El ex presidente de San Lorenzo recordó que mantendrá una reunión con AFA y LPF en la que les pedirá que elaboren un protocolo especial para cada uno de los estadios y que no está en los planes solicitar la vacunación o un carnet sanitario para ingresar a las tribunas aunque "es una posibilidad".



"El buen ritmo de vacunación que estamos teniendo es lo que nos permite pensar en esto", destacó finalmente Lammens.