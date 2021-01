Las chances que tiene San Lorenzo de clasificar en su zona

A pesar de la derrota, San Lorenzo de Alem es el único que mantiene chances de clasificar a la final Regional, aunque depende de otro resultado.

El “Santo” debe ganar sus dos partidos restantes ante Tesorieri en La Rioja y Vélez de San Ramón en el Bicentenario, y esperar que el próximo fin de semana San Martín le gane a Andino en condición de visitante. Si Andino empata, clasifica automáticamente a la final.

Por otra parte, con los resultados de ayer, San Martín de El Bañado, Tesorieri y Vélez SR quedaron eliminados.

? Posiciones

1) Andino 9 puntos

2) Vélez SR 4 puntos

3) San Lorenzo 3 puntos

4) San Martín 1 punto

5) Tesorieri 0 puntos

? Próximas fechas

-4ta. fecha ? Domingo 31/01/21

TESORIERI vs SAN LORENZO

ANDINO vs SAN MARTIN

LIBRE: VÉLEZ SARSFIELD

-5ta. fecha ? Domingo 07/02/21

SAN MARTIN vs TESORIERI

SAN LORENZO vs VÉLEZ SARSFIELD

LIBRE: ANDINO SC

? El reglamento del Torneo Regional Amateur 2021 establece:

DEFINICIONES ? ETAPA CLASIFICATORIA (Para zonas integradas por 5 equipos)

En caso de existir igualdad en puntos al término de la disputa de la Etapa Clasificatoria, y a los efectos de establecer la clasificación, se aplicará el siguiente sistema:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor.

c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante; y,

d) una vez agotadas las alternativas previstas en los ítems anteriores, de persistir el empate a la finalización de la etapa o ronda la posición se definirá por medio de un sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las veinticuatro (24) horas.