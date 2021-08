Las chicas de Red Star BBC jugarán las semis del Federal y antes fueron recibidas por el Intendente

El plantel femenino y directivos del Red Star BBC visitaron hoy al intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Dr. Gustavo Saadi, para agradecerle el apoyo brindado a la entidad en el presente Torneo Federal Femenino de Básquetbol (TFFB), que organiza la Confederación Argentina de la disciplina (CABB), y este viernes iniciará en Córdoba su fase final.

Como se informara, la última etapa del TFFB se llevará a cabo del 6 al 10 de agosto, en el estadio “Ángel Sandrín” del Club Instituto de Córdoba. Serán cinco días de competencia, que abarcarán las semifinales y la gran final del certamen. El debut de las chicas “estrelladas” será este sábado 7 de agosto ante Independiente de Neuquén.

En la visita al intendente Saadi, la delegación de Red Star estuvo encabezada por su presidente Andrés Montenegro, otros miembros de la comisión directiva, el entrenador Gonzalo Pérez, los demás miembros del cuerpo técnico, y las jugadoras catamarqueñas que integran el plantel que está participando del TFFB.

En la oportunidad, además de agradecerle el apoyo para esta participación en las finales de TFFB, la gente “estrellada” solicitó respaldo para afrontar la intervención de las chicas estrelladas en la próxima Liga Nacional del Básquet Femenino, a lo que Saadi respondió afirmativamente, señalando que “existen todas las posibilidades”, alentándolas incluso a la factibilidad de que “puedan hacer de locales, acá, en su cancha de Catamarca”.

Detalles de las finales del TFFB

El Torneo Federal Femenino 2021 comenzará su instancia de definiciones. Tras una exitosa fase regular con 25 equipos divididos en seis zonas y una primera etapa de playoffs que se jugó en Neuquén, Charata (Chaco) y Gálvez (Santa Fe), este fin de semana ?a partir del viernes 6- se desarrollarán las competencias finales, que contarán con la transmisión de basquetpas.tv, la plataforma oficial del básquet argentino.

Entre los grupos clasificados y la CABB se acordó que del 6 al 8 de agosto se jugarán en Córdoba, con sede en el Club Instituto, las semifinales del evento. Los seis mejores conjuntos del torneo fueron agrupados en dos zonas que se disputarán en simultáneo con la modalidad de todos contra todos.

Las zonas de las semifinales

Zona E: Hércules de Charata (1A) - Talleres RPB (2B) - Berazategui (1C)

Zona D: Obras Basket (1B) - Red Star Catamarca (2A) - Independiente de Neuquén (2C)

Las vencedoras de cada grupo clasificarán a la final del torneo, donde se medirán en un cruce a partido único el martes 10 de agosto, en la misma sede, para conocer el nuevo campeón del Torneo Federal Femenino 2021.

Fixture

06/08 - 16:30 | OBRAS BASKET vs INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN

06/08 - 19:00 | HÉRCULES DE CHARATA vs CLUB TALLERES RPB

07/08 - 16.30 | INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN vs RED STAR BBC

07/08 - 19:00 | CLUB TALLERES RPB vs DEP.BERAZATEGUI

08/08 - 16:30 | RED STAR BBC - OBRAS BASKET

08/08 - 19:00 | DEP.BERAZATEGUI vs HÉRCULES DE CHARATA