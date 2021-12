Las Inferiores definirán los semifinalistas en tres categorías

Este viernes, se comenzarán a jugar los cuartos de final de la Sexta, Quinta y Tercera División de las Inferiores de la Liga Chacarera que es organizado por el Departamento de Fútbol Infantil de la Liga.

Programación

4tos de Final 6ta, 5ta y 3ra División Inferiores:

Estadio Liga Chacarera de Fútbol:

Viernes 10/12:

18 hs sub 15- La Merced vs Defensores

19.30 hs sub 13- La Estación vs Juventud

20.30 hs sub 17- La Merced vs Obreros San Isidro

Sábado 11/12:

8 hs sub 13- Villa Dolores vs San Martin

9.15 hs sub 15- Los Sureños vs Social Rojas

10.30 hs sub 17- Los Sureños vs San Martin

Domingo 11/12:

8.30 hs sub 13- La Tercena vs Social San Antonio

9.30 hs sub 17- Defensores vs Las Pirquitas

Lunes 12/12:

16.45 hs sub 15- El Auténtico vs Obreros de San Isidro

18 hs sub 15- La Banda CF vs La Tercena

19.30 hs sub 13- Las Pirquitas vs La Banda CF

20.30 hs sub 17- La banda CF vs Coronel Daza