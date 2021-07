Las Leonas se recuperaron y golearon a España

Las Leonas derrotaron este lunes a su par de España por 3 a 0 y lograron su primer triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el marco de la segunda fecha del grupo B.



Luego de la dura derrota en el debut ante Nueva Zelanda (3-0), Las Leonas se recuperaron y pudieron destrabar un complicado partido con los goles en el último cuarto de Valentina Raposo (47m.), Agustina Albertario (57m.) y Noel Barrionuevo (59m.) de tiro penal.



Con este envión anímico, las argentinas, medalla de plata en Sídney 2000 y en Londres 2012, y medalla de bronce en Atenas 2004, volverán a presentarse el próximo miércoles a las 7 ante China, que este lunes perdió ante Australia, líder del grupo con puntaje ideal, por 6-0.



Las Leonas lograron un trabajado triunfo ante España que recién se pudo destrabar en el cuarto y último cuarto con el gol de córner corto de la joven salteña Valentina Raposo, de 18 años.



La ventaja la ampliaron Agustina Albertario, luego de una buena jugada de María José Granatto, y a un minuto del final la histórica y capitana, Noel Barrionuevo, selló el resultado de penal.



En el partido jugado en el campo sur del Estadio de Hockey de Oi, Las Leonas tuvieron un gran inicio pero volvieron a fallar en la definición como había sucedido en el debut con tropiezo ante Nueva Zelanda.



En el primer cuarto, las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui tuvieron nueve situaciones de gol, con cinco córner corto, pero no pudieron quebrar el cero.



El segundo cuarto fue el peor momento de Las Leonas en el partido ya que con la tarjeta amarilla para Micaela Retegui, quien había recibido una verde en el primer cuarto, quedó en inferioridad numérica y sufrieron con los ataques de las "Redsticks".



España, que había perdido con Australia por 3 a 1 en la primera fecha, tuvo tres córner corto y en el primero tuvo que aparecer la figura de la arquera Belén Succi con una doble atajada para sostener el empate.



El equipo argentino se fue al entretiempo con dos caras distintas ya que en el primer cuarto pudo haber marcado pero en el segundo cedió el protagonismo y la pasó mal.



En el inicio de la segunda parte, en el tercer cuarto, se dio un duelo mucho más parejo y casi sin situaciones de peligro. Las Leonas no pudieron conectarse y tuvieron muchas dificultades para llegar al área rival.



El alivio y la tranquilidad llegó en el último cuarto cuando a trece minutos del final la habilidad de "Majo" Granato generó el sexto córner corto para Argentina en el partido.



Luego de varios intentos fallidos, la joven Raposo cambió la técnica y cuando recibió la bocha le pegó fuerte a la tabla para el tan ansiado primer gol de Argentina en Tokio 2020.



La salteña, de apenas 18 años, cumplió su sueño y en su debut olímpico marcó un gol muy importante para el futuro de Las Leonas en el torneo.



Antes del gol de Agustina Albertario para el 2 a 0, nuevamente después de una buena intervención de Granato, la arquera Succi volvió a ser determinante con una atajada clave para evitar el empate del equipo español dirigido por el argentino Andrés Mondo.



Con la ventaja de dos goles, Argentina se soltó y a un minuto del final, la capitana, Barrionuevo, sentenció el resultado con una buena ejecución del penal cometido por la española Lola Riera.



Primer triunfo y envión anímico para Las Leonas que seguirán su actividad en el grupo B contra China (miércoles 28, a las 7); Japón (jueves 29, a las 8.45) y Australia (sábado 30, a las 23.45) en la fase de grupos.



Si quedan entre los cuatro primeros se clasificarán a los cuartos de final, instancia en la que Las Leonas quedaron eliminadas en los últimos Juegos de Río 2016.