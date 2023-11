Las ofertas del Real Madrid a Mauro Icardi

Según informó el medio italiano TuttoMercato, y replicaron los principales medios de Turquía, el apuntado por Real Madrid para reemplazar al lesionado Vinicius Jr sería nada más ni nada menos que Mauro Icardi, “El Real Madrid baraja la idea de incorporar en enero a un delantero experimentado y fiable”. También remarcan que “la idea es la de reforzarse con un 9 y Carlo Ancelotti ya habría querido a Icardi en el pasado”. Incluso se habla de una posible oferta de 15 millones de euros.

El delantero brasileño, que tras la salida de Karim Benzema rumbo a Arabia Saudita pasó a ser la principal referencia en ataque del Real Madrid, sufrió “una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal en su pierna izquierda” en el partido contra Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, se perdió el encuentro ante Argentina y se estima que estará aproximadamente dos meses y medio fuera de la cancha.

Con solamente a Joselu y Rodrygo como variantes ofensivas, en el equipo europeo tendrían en mente sumar un delantero de experiencia que pueda aportarle soluciones (y goles) de manera inmediata al equipo. Con tanta urgencia del asunto, Fanatik se contactó con el agente y abogado del rosarino, Elio Letterio Pino, “Todavía no hay ninguna oferta oficial. Estoy en Madrid ahora mismo (por ayer). El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del Real Madrid”, comunicó.

“Iré a Estambul el lunes para reunirme con Erden Timur. Veré el partido Galatasaray - Manchester United de la Liga de Campeones el miércoles. Por supuesto, también pasaré tiempo con Mauro. No puedo decir nada más por ahora”, añadió.

La postura del Galatasaray: “Los dirigentes, que se han fijado el objetivo de ganar trofeos en Europa, afirman que aún no han recibido ninguna carta de interés u oferta del Real Madrid; e incluso si existiera tal demanda, Icardi ni siquiera podría ponerse en venta”. Además sostienen que “Icardi se ha convertido en un icono del club rojiamarillo no sólo por su rendimiento sobre el terreno de juego, sino también por su relación con la grada. Ya ha conseguido que muchos pequeños aficionados se aficionen al Galatasaray. Por este detalle, los directivos se muestran muy fríos ante la idea de separarse de Icardi”.