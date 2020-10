Las palabras de Diego Schwartzman luego de perder 6-2 y 6-1 la final del ATP de Colonia

El tenista argentino Diego Schwartzman, noveno del ranking mundial, dijo que “las cosas no salieron bien” por la derrota sin atenuantes ante el alemán Alexander Zverev en la final del ATP 250 de Colonia por 6-2 y 6-1.

“Es difícil encontrar respuestas ante semejante nivel y hoy las cosas no salieron bien”, expresó Schwartzman minutos después del partido para la prensa de la organización. “No pude hacer mi mejor partido y por eso la final no quedó de mi lado”, indicó el “Peque”, quien felicitó a Zverev por el gran nivel exhibido con la conquista de su decimotercer título y el segundo de forma consecutiva.

Schwartzman viajará a Viena en busca de más puntos para el ingreso al Masters de Londres que se desarrollará del 15 al 22 de noviembre venidero.

Una derrota sin atenuantes

Schwartzman, número 9 del mundo, venía de dejar en el camino al germano Oscar Otten, al español Alejandro Davidovich y al talentoso jugador canadiense Auger-Aliassime. Así, buscaba su primer título del año y el cuarto de su carrera, pero enfrente tuvo a un rival implacable durante una hora y 11 minutos de juego sobre pista dura.

El “Peque”, estuvo impreciso, el juego de Zverev lo incomodó y en ningún momento pudo imponerse. Además, el alemán fue muy efectivo con el servicio (nueve aces contra ninguno del argentino).

Schwartzman jugó su décima final de ATP, la tercera del año luego del ATP de Córdoba y Masters 1000 de Roma, las perdió todas, y mantiene vigente su ilusión para el ingreso al Masters de Londres que se desarrollarán del 15 al 22 de noviembre.

La victoria de Zverev igualó el historial con Schwartzman 2 a 2. El argentino ganó en Kitzbühel 2014 y el US Open 2019 y el alemán logró su primera victoria en el Masters 1000 de París 2018.