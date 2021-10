Las pautas generales dispuestas por el Consejo de cara al Regional Amateur

El Consejo Federal de Fútbol dio a concoer y les envió a las Ligas afiliadas las pautas generales del Torneo Regional Amateur como fecha tentativa, forma de disputa y demás.

La fecha tentativa de inicio es para el 21 de noviembre y las Ligas tienen hasta el 5 de noviembre para nombrar a su representante o representantes.

Pautas generales

Fecha de Inicio: El torneo tentativamente dará comienzo el Domingo 21 de

Noviembre de 2021.

Postulaciones: Las Ligas y Federaciones tendrán plazo para remitir su postulación hasta el 29 de Octubre del corriente.

Nominación Club: Tendrán plazo para nominar, según corresponda, al club

participante hasta el 05 de Noviembre de 2021. En tal sentido se deja aclarado

que para que dichos clubs puedan participar del certamen, la Liga/Federación respectiva debió haber sido homologada por la Comisión actuante en el año 2019, posteriormente la Liga/Federación respectiva debió haber hecho disputar un Torneo Oficial Clasificatorio.

Por último, la Liga/Federación deberá remitir Acta de Comisión Directiva/Boletín Oficial donde conste el resultado final del certamen en cuestión

(Campeón/Subcampeón según corresponda).

Plazas: Conforme a lo establecido en el Despacho N° 12407 se otorgarán las

siguientes plazas con forme a la cantidad de clubs afiliados:

UNA -1- plaza para Ligas con no menos de DIEZ -10- Clubs afiliados y no más de

DIECINUEVE -19- (Campeón);

DOS -2- plazas para Ligas con VEINTE -20- o más clubs afiliados (Campeón y

Subcampeón);

UNA -1- plaza para las Federaciones/Uniones Regionales.

Clubs con licencias: Los clubes con Licencias Deportivas otorgadas por el Consejo Federal deberán informar por medio de las Ligas afiliadas, no más allá del 05 de Noviembre de 2021, si desean participar del Torneo en cuestión; en caso de no recibir respuesta en este Organismo, se tomará que no participa del torneo, sin perder el beneficio de la licencia otorgada.

Forma de disputa: Se estima que se realizará como en ediciones anteriores,

participando los Clubs divididos en OCHO -8- Regiones Deportivas, por cercanía geográfica, constando de una Etapa Clasificatoria por puntos y una Etapa Final a disputarse por eliminación.

Sistema COMET: Conforme a como se realizó en la última edición, los jugadores deberán estar inscriptos y habilitados en su Liga respectiva y verificados por el Sistema Comet.

Aranceles: Oportunamente se fijarán los mismos y se acompañarán a la

documentación pertinente.

Listas de Buena Fe: Se deberá adjuntar a estas los certificados de Aptitud Médica

de cada uno de los jugadores.