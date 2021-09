Las posibilidades que Villa pueda estar ante River

La sanción interna de Boca Juniors aplicada al colombiano Sebastián Villa vence este jueves 30 de septiembre y este domingo 3 de octubre Boca jugará ante River Plate. El futbolista se encuentra entrenando ahora con el plantel pero en un momento entrenó solo como parte del castigo.

Pasaron ya 70 días desde la última vez que Sebastián Villa se puso la camiseta de Boca. Fue el 20 de julio en Brasil, en aquella fatídica noche en Belo Horizonte en la que Atlético Mineiro, el VAR y el pésimo arbitraje del uruguayo Ostojich sacaron al Xeneize de la Copa.

Diez días después, el colombiano retiró sus pertenencias del predio de Ezeiza, le comunicó al cuerpo técnico que no volvería a entrenarse con el plantel, exigió ser transferido a Europa y luego viajó a Colombia a pasar dos semanas junto a sus familiares y amigos. Finalmente, Boca no aceptó ninguna oferta y al delantero de 25 años no le quedó otra que volver a practicar con el grupo aunque al principio entrenó solo.

Desde Boca afirmaron que la sanción no tiene nada que ver con lo deportivo donde solo depende de Battaglia si quiere utilizar o no al colombiano.

Así las cosas, en caso de que el DT lo considere necesario, Villa podría retornar a las canchas nada menos que ante River, rival al que le convirtió goles en dos de los últimos tres partidos. Uno en la Copa Maradona, para el 2-2 sobre la hora, y otro en la Copa de la Liga, el día que Boca pasó por penales.