Las razones que hicieron que Gerard Piqué se retirara del fútbol antes del Mundial

Ayer Gerard Piqué les comunicó a sus seguidores que mañana jugará su último partido como futbolista profesional. A través de un video, reconoció que es el momento exacto de cerrar una etapa y que ahora pasará a ser un hincha más que todos los fines de semana irá a alentar al equipo. Aunque no profundizó en los motivos que lo empujaron a tomar esta decisión antes del Mundial de Qatar 2022, sí lo hizo Jordi Martin, el paparazzi que desde hace años sigue sus pasos y los de Shakira.

Para él, el defensor decidió colgar los botines para darle un cierre al peor año de su vida , que estuvo manchado por su separación de la cantante colombiana. También fue duramente criticado por su romance con Clara Chía Marti, la mesera que conoció en el bar La Traviesa, donde calmaba sus penas tras discutir con la madre de sus hijos.

El hombre, además, explicó que Piqué sueña con ser presidente del Barcelona, y que otra de las cuestiones por las que eligió retirarse tiene que ver con el mal momento que viven sus empresas: números en rojos y renuncias masivas. Como si fuera poco, en los últimos días se enteró de que en el terreno donde pensaba construir un hotel cinco estrellas encontraron 250 tumbas, lo que demoró el inicio de la obra. Gerard Piqué dejó a Shakira y se puso de novio con Clara Chía Marti, a quien conoció en un bar.

El comunicado con el que Gerard Piqué anunció el fin de su carrera deportiva

“Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí. Como muchos de ustedes, soy del Barça desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy cule. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça”, comenzó diciendo en el video.

Y agregó: “Últimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles. Que sería campeón de Europa y del mundo. Que jugaría al lado de los mejores de la historia. Que sería uno de los capitanes. Que haría amigos por siempre”. Gerard Piqué abandona el Barcelona con el deseo de ser presidente en un futuro. (Foto: REUTERS/Albert Gea)

Y agregó: “Hace 25 años que entré en el Barça. Me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me ha dado todo. Ustedes, Culés, me han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un Culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Y ya me conocen. Tarde o Temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça, siempre”.