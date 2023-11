Las razones y la trastienda del posible adiós de Scaloni

Fue el bombazo después del Maracanazo. Cuando nada parecía indicar que algo podía opacar la épica de la victoria ante Brasil, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad. O más que eso. En otro de los momentos gloriosos de su ciclo, abrió la puerta de salida. Inesperado. Sorpresivo. O no tanto. Porque internamente, quienes conocen al entrenador, sabían que esto podía llegar a suceder en algún momento.

¿Avisó o confirmó? ¿Se va o sólo amenazó? Como fuera, algo pasó, algo sucedió para que el DT campeón del mundo piense en no seguir siendo el DT campeón del mundo. Y no hay una razón. Según pudo averiguar Olé, son varias. Por empezar, un desgaste interno importante, con la dirigencia en general y con Claudio Tapia, el presidente de la AFA, en particular (con el que ya se había dado un fuerte cortocircuito en la renovación de contrato, tras la gloria en Qatar).

¿Qué tipo de desgaste interno? El que tienen que ver con la desorganización y los problemas que el cuerpo técnico tiene que afrontar y solucionar cada vez que juega la Selección. De logística, de estructura, de armado, de apoyo. "Hay falta de respaldo", también dijeron puertas adentro.

El problema, claramente, no es con los jugadores. Más allá de que Scaloni habló que de sus futbolistas "le pusieron la vara alta" y que "le dieron un montón", el conflicto interno no es con sus dirigidos, que tampoco estaban enterados de la situación. Aunque sí, avisados, por distintos reclamos de los que fueron testigos.

El tuit de Tapia, en pleno estallido

De hecho, Tapia se enteró de este posible adiós de Scaloni al mismo tiempo que tuiteaba "Decime qué se siente", en un claro clima festivo, cuando en realidad internamente estaba por desatarse el estallido. Claramente, no tenía idea de lo que estaba pasando. Ni se la vio venir. "Se enteró por la prensa, es así", también le comentaron a Olé. "Nadie lo sabía. Ni los jugadores". Decime que se siente 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/rqZcKZ53yW — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 22, 2023

De hecho, el propio Scaloni contó que iba a hablar con ellos después y también con la dirigencia, en una postura que es poco habitual también en el entrenador, que suele hablar todo antes con los jugadores, incluso la formación del equipo. Pero esta vez, sentía la necesidad de hacerlo saber, de que todo el mundo se enterara qué estaba pasando, como él mismo dijo.

"No especuló con la victoria en Brasil, lo iba a decir, pero no tenía previsto cuándo hacerlo. ¿Si fue inoportuno? Entendió que era el momento ahora", también aseguraron quienes conocen bien al entrenador. "Era la única forma de que se entendiera lo que estaba pasando", agregaron.

¿Es reversible esta situación? "Dependerá de Tapia", fue otra voz que se escuchó desde el Maracaná. Por lo pronto, el cuerpo técnico a pleno se sacó una última foto con el mítico estadio de Río de fondo, vacío, pero todavía con resabios de la gesta, de un triunfo histórico de la Selección en Brasil. "Fue por las dudas", también avisaron.

Es decir, no parece una decisión cerrada. Definitiva. Pero sí meditada. De hecho, Scaloni también lo sugirió ("No es un adiós, pero necesito pensar mucho qué voy a hacer", aclaró el DT"). Por todo, hay que tomarla en serio, no se puede pasar por alto. Si algo se le reconoce al DT argentino es su coherencia para tocar distintos temas. Por eso, fue mucho más que una advertencia. Porque él mismo, con lo que dijo, terminó por eclipsar la victoria argentina en Brasil. De lo contrario, hubiera elegido otro momento.

¿Qué dice la dirigencia?

Desde la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino se sorprendieron por la declaración de Scaloni, pero transmitieron tranquilidad. "Hay que mantener la calma", dijeron, en un claro mensaje para ponerle paños fríos a un momento muy caliente. En AFA no dudan que Scaloni seguirá siendo el DT en el 2024. Pero saben que habrá que esperar...

De hecho, tanto desde el entorno del DT, como de los dirigentes más cercanos a Tapia, todos coinciden en que Scaloni no soltaría una declaración de este tipo, sino estuviera analizado realmente a dar un paso al costado.. Un dato más: el 7 de diciembre, el cuerpo técnico tenía previsto asistir al sorteo de la Copa América 2024, en Miami. Ahora, esa presencia está en duda. Es más, si van o no, terminará por marcar el cuadro de situación.

El final menos esperado para una noche épica

"Una cosa importante que quería decir, necesito parar la pelota, ponerme a pensar, tengo mucho que pensar en este tiempo. Estos jugadores no dieron un motón, necesito pensar mucho qué voy a hacer, no es una adiós, pero necesito pensar porque la vara está muy alta, porque está complicado seguir... seguir ganando. Estos chicos necesitan un entrenador que tenga todas las energías posibles", fue la frase de Scaloni que cerró la noche. Una noche que estaba llena de gloria. Y que ahora, se volvió incertidumbre plena.. (Fuente Olé)