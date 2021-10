Las ternas arbitrales para las Inferiores capitalinas

El Colegio de Arbitros de la Liga Catamarqueña designó las ternas arbitrales para una nueva fecha del torneo "Beato Mamerto Esquiú y los Niños" de las Divisiones Inferiores, más precisamente en Cuarta, Quinta y Sexta.

En Cancha de Def. del Norte:

Miguel Lujan - Cristián Rodriguez y Martín Gutierrez.- Veedor: Sra. Marta Nuñez.-

Cancha A. Tesorieri:

Carlos Alcarez - Juan Gutierrez y Adrián Zelarayan.- Veedor: Miguel Chaile.-

C. CAI "1":

Hector Salas - Alexander Moreno y Víctor Lencina.- Veedor: Matias Martinez.-

C. Velez Sarfield:

Mario Pizano - Daniel Comelli y Antonio Chazampi.- Veedor: Hernán Moya.-

C. Salta Central:

Luis Ponce - Carlos Burgos y Araceli Ponce.- Veedor: Antonio Carrión.-

C. Liberal Argentino:

Luis Vera - Juan y Fernando Ponce.- Veedor: Celeste Sayavedra -

C. Polid. Chumbicha:

Martín Ledesma - Braian Campos y Diego Oliva.- Veedor: Patricia Lemos.-

C. SOEM: Gabriel Gutierrez - Martín Delgado.- Veedor: Joel Tapia.-