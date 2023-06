Lautaro Acosta habló tras la denuncia de su expareja por violencia de género

A casi dos semanas de conocerse la denuncia que hizo Ludmila Isabella por violencia de género sobre su expareja Lautaro Acosta, el futbolista hizo su descargo con un fuerte posteo en redes sociales en el cual intentó no entrar en conflicto y reafirmó sus ganas de seguir compitiendo en Lanús.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram el “Laucha” Acosta compartió con sus seguidores un compilado de fotos junto a su hijo y un breve texto. “Acá, en el mejor lugar del mundo, haciendo lo que más me gusta, entrenando”, escribió y siguió: “Hace un tiempo que elegí mantener un perfil bajo en mi vida privada, guardar silencio y dejar que el tiempo acomode todo, y por sobre todas las cosas siempre preservando lo más importante que tengo”.

En ese sentido, reflexionó sobre la necesidad de continuar aprendiendo para ser mejor persona: “Madurar es alcanzar un equilibrio, y en ese camino estoy, aprendiendo, escuchando a los que saben. Y así voy, tranquilo por la vida y para adelante. Besos a todos y todas”.

Anteriormente, Ludmila dijo que Acosta la había amenazado con matarla para que no lo denuncie. “Si hacés la denuncia te voy a matar”, le habría dicho el delantero, según la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION.

Sin embargo, pese a la amenaza, la mujer decidió presentarse ante la justicia. Intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de Lomas de Zamora, que ya notificó al deportista de la formación de la causa. Ludmila Isabella ,grave denuncia por violencia de género contra el futbolista de Lanús Lautaro Acosta padre de su hijo

Luego de analizar el testimonio de la mujer y la presentación del representante del Ministerio Público, el juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale aceptó el pedido de la restricción perimetral y el cese del hostigamiento por vía digital o personal y, además, dispuso la exclusión del hogar del futbolista.

Dicha medida se fundó en que la víctima no tiene otro lugar donde ir a vivir, más que la casa en la que reside actualmente, en Temperley. Ante esta situación el magistrado decidió excluir del hogar a Acosta.

La denuncia de Ludmila Isabella

Acosta e Isabella son padres de Benicio, de cuatro años. Ella hizo pública la denuncia a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram donde mostró lastimaduras en su cara y contó: “Iba a la pieza de Beni y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión y pare o que le dé un poco de lástima para poder calmarse, pero eso no pasaba”.

“Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo”, sostuvo la joven.

“Me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación, arrastrando, y así seguía torturándome. Me sentaba, hacía que lo mire y que le contestara todo lo que me iba diciendo. Me pegaba golpecitos en la cabeza o sopapos, mientras me seguía diciendo barbaridades como 'no ves que sos una mogoliquita', 'negra de mierda', 'puta', 'no te da la cabeza'. Eso es algo de todo lo que pasé. Ni una cuarta parte”, agregó.

“Siempre creí en que él iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer, y menos con un hijo”, finalizó.

El comunicado de Lanús

Poco después de conocerse la noticia de la denuncia por parte de la expareja de Acosta, Lanús difundió un comunicado en el que se expresó respecto a la acusación contra el jugador. Además, la institución compartió además el protocolo de acción para la intervención ante situaciones de violencia y/o discriminación por cuestiones de género y orientación.

“En virtud de los hechos de público conocimiento y tras haber recibido una denuncia a través de nuestro Departamento de Género y Diversidad, hemos decidido activar el Protocolo Institucional tal cual se indica en su artículo número 7. De este modo, quedamos a disposición de la denunciante y de la Justicia, ratificando nuestro compromiso en la lucha contra toda situación de violencia”, reza el escueto documento emitido por el Granate.