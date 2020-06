Le hicieron una oferta de renovación a Maradona en Gimnasia y no aceptó

El astro del fútbol mundial había manifestado sus deseos de seguir en Gimnasia y todo parecía encaminado. Pero, en medio se metió el entorno del "10", que fueron los que pusieron en duda la continuidad no por lo económico sino por lo deportivo.

"Ofrecimos el mismo contrato para Maradona y la respuesta fue no. Ya mantenerlo es un esfuerzo para nosotros. El problema no es Diego Maradona, es la gente que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con él", aseguró Pellegrino , presidente de Gimnasia, en diálogo con La Redonda LP (FM 100.3).

Asimismo, el que salió a contestarle fue Matías Morla, que desde su cuenta personal de Twitter disparó contra la dirigencia del Lobo. "Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy, aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia", publicó.