Le robaron la medalla olímpica a una de Las Leonas: No puedo explicar el dolor"

La jugadora del seleccionado argentino femenino de hockey Sofía Maccari, reciente subcampeona en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, denunció anoche que la asaltaron en Escobar y entre los objetos que le robaron está la medalla de plata.

"Hoy (por ayer) me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso LA MEDALLA OLÍMPICA", contó tanto en su cuenta de Instagram como en Twitter. "No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos!", añadió.

Maccari se desempeña como volante en Las Leonas y en el club San Fernando, y fue víctima de un hecho de inseguridad en uno de los trayectos hacia su domicilio; es usual que al momento de realizar entrevistas, los deportistas sean convocados con sus preseas para que las muestren para las cámaras.

Lo que no se puede naturalizar es que deban dejar de hacerlo ante la posibilidad concreta de sufrir un asalto a mano armada. Ojalá la difusión de estos mensajes contribuya a que los delincuentes devuelvan a su legítima dueña algo que para ellos no tiene valor alguno.