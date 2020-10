Leguizamón renunciará a su cargo de vice en Villa Cubas

"Yo me voy a reunir con el señor Russo el día lunes después de una semana que no hablamos porque él dice que tenía roto su celular. Acordamos que le iba a entrega los libros, el de socios y el de actas. Ante la intimación de Personaría Jurídica yo le iba a entregar los mismos para que los presente. Pero, llamé al director del ente y le pregunté si podía presentar yo los papeles y me dijo que si y por eso vine y los dejé", comenzó diciendo.

Siguió: "El director me preguntó sobre mi renuncia y yo le dije que si que se la iba a presentar porque todavía a mí me falta cumplir una parte que es presentar todos los estados contables desde que yo me hice cargo, 2018, 2019 y 2020. Me falta hacer el balance de este año, que fue unos meses. Yo presento eso y ahí renuncio a mi cargo".

Agregó: "A partir que se haga la reunión con los candidatos que estaba fijada para el viernes 9 pero se pospuso para el miércoles de la próxima semana porque ellos van a revisar todo primero. La propuesta que voy a hacer es que las dos listas designen a dos personas que sean que acompañen al señor Russo en el proceso al llamado a elecciones. Ese será mi último acto hasta que yo rinda cuentas".