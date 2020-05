Leiva: "Prsentamos un protocolo acorde a los recursos de la provincia"

El boxeo es otra de las disciplinas que quiere retomar con la actividad en medio de la pandemia. En Catamarca, ya se hizo apertura a algunas actividades y la Federación de Boxeo presentó hace unos días ya el protocolo.

El presidente de la Federación Catamarqueña de Boxeo, Alberto Leiva, habló con el colega Rubén Cano de Radio City. Se refirió al protocolo presentado y a las aspiraciones penando en que los boxeadores puedan volver a entrenar.

"Presentamos el protocolo y los requisitos al Coprosede y el COE para que puedan visitar los gimnasios y ver si habilitan la vuelta de la actividad", comenzó diciendo.

Siguió: «El mismo conciste en que no haya contacto entre boxeadores, que solo haya un guanteo y manopleo entre el boxeador y su entrenador «.

Cómo se dio todo: "En primera instancia, presentamos el protocolo que nos envió la Federación Argentina de Box que es muy amplio, lo revisamos y decidimos hacer un protocolo armado por nosotros acorde a los recursos de nuestra provincia".

Sobre el protocolo: "Consta de 13 artículos, es similar a lo que le pidió Inspección General a los comercios. Hay algunos agregados que son inherentes al boxeo".

La situación de los protaginistas del boxeo: "A mi me preocupa los propietarios de los gimnasios que por ahí tienen que pagar alquiler, los servicios y con esta pandemia se hace complicado. También, me preocupa la situación de los púgiles porque nosotros hacemos un trabajo de contención y con todo esto andan deambulando porque no pueden llevar a cabo la actividad".

El presidente afirmó que mantiene un contacto diario con los púgiles y entrenadores donde los mantiene al tanto de los pasos a seguir, que ellos están ansiosos de volver pero a su vez son concientes de la situación que se está viviendo.

Los gimnasios volvieron pero no los del boxeo: "Hubo una situación ahí, ellos son propietarios de gimnasios privados y presentaron un protocolo antes que nosotros. Nosotros estábamos esperando que nos mande el protocolo la FAB y fue lo que nos atrasó".

Cerró: "Ya presentamos todo a las autoridades correspondientes y estamos esperando que hagan el recorrido por los gimnasios para que nos indiquen los pasos a seguir".