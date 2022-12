Lemme contó cómo vivió Bilardo la final del Mundial y habló sobre la conmovedora foto

Una de las imágenes más emotivas que se vieron el día que la Selección se consagró campeona del mundo tras derrotar por penales a Francia en la final de Qatar 2022 fue la de Carlos Salvador Bilardo observando desde un sofá el partido del equipo de Lionel Scaloni. La escena que se proyectaba desde la televisión del Doctor mostraba a Messi besando la copa y muchos se preguntaron qué habrá sentido el director técnico que dio la vuelta olímpica en México 1986.

Afectado por una enfermedad neurodegenerativa diagnosticada a fines de 2018, el emblemático entrenador de 84 años está bajo el cuidado de su familia y no sale de su casa. “Carlos vio el partido con su familia y me dijeron que estaba muy contento y emocionado”, reveló Miguel Ángel Lemme, histórico ayudante de campo de Bilardo, en una entrevista con el programa “Todo este ruido” de Radio Provincia AM 1270.

El ex integrante del cuerpo técnico de Diego Maradona en Sudáfrica 2010, proceso en el cual Bilardo era el mánager del seleccionado nacional, agregó la satisfacción de ver a Messi levantando la Copa del Mundo que tanto ansiaba ganar: “Es una alegría inmensa porque se lo merecía. Tuve la suerte de dirigirlo con Diego en Sudáfrica”.

Sobre la comparación permanente entre Maradona y Messi, Lemme comentó que se trata de un tema generacional. “Yo creo que en su momento Diego fue el mejor del mundo y ahora en este momentos Messi es el mejor. Pienso que Diego fue indiscutido, más para la gente de nuestra edad, los que pasamos los 50 y 60. Para para los chicos de 25 y 30 años para atrás, es Messi. Para todo el mundo ahora es Messi el mejor”, opinó. Carlos Bilardo observó la final del Mundial de Qatar 2022 y disfrutó del triunfo ante Francia (Twitter)

Por otro lado, al ser consultado sobre la importancia de la unión del plantel para conseguir los objetivos, como el Mundial de Qatar 2022, Lemme aportó que “sin grupos no se puede lograr nada”.

“Están todos unidos y a un nivel altísimo estos jugadores. Todos los grupos se arman desde la concentración, el vestuario y el que no se pone de acuerdo dejarlo en el camino. Hay un solo cacique, Messi, y el resto acompañaban. Los demás eran todos indios que sumaron al grupo, se logró una unidad y este campeonato que tanto merecíamos. Así fue en el 86, como cuando Bilardo dijo que era Maradona y 25 más. El técnico dio a entender que era Messi y diez más”, comparó la mano derecha del Narigón. Carlos Bilardo y Miguel Ángel Lemme

El cuestionamiento de la prensa e hinchas en el comienzo del ciclo de Scaloni tras el fracaso de Jorge Sampaoli en Rusia 2018 no se hizo esperar y hubo resistencia por la inexperiencia del DT nacido en Pujato para estar al frente de un grupo mayor. El tiempo le terminó dando la razón al santafesino.

“Acá no hay revancha porque eso quiere decir que tenés rencor y en la vida no hay que tener rencor. Por más que te hayan hecho mal, es divino perdonar y a Scaloni se le dio como a Bilardo en el 86, que habían pedido que lo saquen. Don Julio (Grondona) dijo que no y también los jugadores. Acá pasó lo mismo. Lo bancaron a Scaloni y el grupo también”, comparó Lemme y explicó: “Hay muy corta edad entre el entrenador y los referentes del equipo. Scaloni tiene 42 y Messi 35. La unidad se hace más llevadera”.