"Levanten todos la copa": el conmovedor video de AFA para celebrar el Año Nuevo

A horas del brindis del 31 de diciembre a la noche, desde las cunetas oficiales de las redes sociales de la selección argentina se observó un emocionante video que le pide a los hinchas de La Scaloneta “levantar la copa bien en alto”.

“Este domingo, levanten todos la copa. Levanten la copa los que se le pasó el año volando, los que se mataron estudiando, los que se recibieron con honores y los que salvaron el año sobre el final. Levanten la copa los que extrañan a los que se fueron, los que no pueden sostener las lágrimas. A los que todo se les pone cuesta arriba, y a los que a todo le encuentran la salida. Levanten la copa los que la vieron negra, los que dejaron atrás a los fantasmas, los que no le tienen miedo a nada. Los que salieron a flote, porque nunca se dieron por vencidos. Levanten la copa los que se enamoraron, los que se dieron el beso más esperado. Los que formaron una familia nueva. Y los que la alzaron en brazos, por primera vez en su vida. Levanten la copa los que cumplieron sus promesas. Los justicieros, los que tienen amigos de verdad. Los que te sacan de paseo, y nunca te dejan de alentar. Levanten la copa los que volvieron a casa, y los miles que se juntaron afuera. Levanten la copa los dormilones, los que madrugan, los que paran en la esquina y los que no paran con el celular. Los del asado de los viernes, y los de los picados de los sábados. Levanten la copa los que siempre se preocupan por los demás. Los que te aconsejan, los que están ahí: en las buenas y en las malas. Los que tuvieron la oportunidad de su vida, y no la dejaron pasar. Argentinos: levantemos la copa bien en alto, que este 2024 vamos por otra más. Feliz año”...

El primer año del seleccionado argentino de fútbol después del Mundial de Qatar 2022 comenzó con festejos por la conquista de la tercera estrella, continuó con la confirmación de un equipo competitivo y ganador, y culminó de la forma más inesperada por un anuncio que puso en suspenso la proyección del ciclo de Lionel Scaloni. 🇦🇷 Esta noche levantemos la copa bien alto 🏆 ¡Feliz 2024! pic.twitter.com/C3nFEpZh2J — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 31, 2023





