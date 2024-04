Liga Federal: Olimpia recibe al líder Chamical Básquet

Seguirá esta noche la acción para Olimpia en la Liga Federal de Básquetbol.

El " Borravino", en partido correspondientes a la 11era fecha del Grupo B de la Conferencia Centro Oeste, recibirá a Chamical Básquet.

Olimpia viene de ganar en su último partido y buscará seguir por ese camino, aunque la empresa se presenta difícil -no imposible- ya que deberá enfrentar al líder de la zona.

El partido se jugará en el estadio “Puyuyo” Sánchez, desde las 21 horas.

Chamical Básquet, es el puntero del grupo y está encaminado a clasificar de manera directa a los playoffs.

A pesar de un parate de 10 días, el “Borravino” llega a este compromiso entonado, ya que en su último partido le ganó en el clásico a Red Star en tiempo suplementario y de esa manera logró cortar una racha de seis derrotas seguidas.

El equipo dirigido por Rodrigo Soria tiene 10 puntos, producto de dos triunfos y seis derrotas.

Para el partido de esta noche habrá dos vueltas, ya que Maximiliano Ávila y Enzo Mercado lograron superar problemas físicos y de salud y podrán jugar.

Cabe acotar que ambos no estuvieron en el clásico ante el “Estrellado”, Ávila por problemas físicos y Mercado afectado por el virus del dengue.

“Anímicamente estamos bien. Después de ganar el clásico se pudo entrenar bien. Más allá del parate de 10 días sin jugar, lo aprovechamos y aumentamos las cargas, esperando por el partido ante Chamical, que sabemos que va a ser duro, sabemos en la posición que estamos y no perdemos las esperanzas, somos conscientes de que estamos en un proceso de transición”, señaló Rodrigo Soria, el entrenador del “Borravino”.

Chamical Básquet, por su parte, viene de ganarle a Facundo por 86 a 82 y lidera con 17 puntos (8 triunfos y 1 derrota). La entrada tendrá un costo de $1.500.