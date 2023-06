Lionel Messi confirmó que seguirá su carrera en el Inter Miami: "Mi decisión pasa por otro lado y no por dinero

Lionel Messi jugará en el Inter de Miami, que tiene como presidente al ex jugador inglés David Beckham, de la Major League Soccer. Después de la decisión de dejar el París Saint-Germain tras dos temporadas y de caerse su vuelta al Barcelona, el capitán de la Selección Argentina campeona del mundo desembarcará en el fútbol de los Estados Unidos.

Así lo confirmó el rosarino en diálogo con Mundo Deportivo a las 16:00 hs, medio de referencia de Cataluña, donde explicó que jugará en el Inter Miami de la MLS.

“Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”, dijo en una entrevista conjunta con los diarios Sport y Mundo Deportivo. Y agregó: “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”. explicó.

Si bien hasta el 30 de junio tiene contrato vigente con el club francés, firmará su nuevo vínculo (del que todavía no trascendieron detalles) y se incorporará en julio al equipo fundado en 2018 que tiene como cara visible a David Beckham, accionista y uno de los principales impulsores de la franquicia.

En su flamante equipo se encontrará con otros compatriotas como Franco Negri (un defensor de 28 años que surgió de San Lorenzo y arribó desde Godoy Cruz), el ex atacante de Defensa y Justicia Nicolás Stefanelli (28 años, viene de jugar en AIK Estocolmo de Suecia) o el juvenil Benjamín Cremaschi. Este último caso es el más llamativo, ya que con 18 años nació en Estados Unidos y surgió de las inferiores del Inter Miami, pero es hijo del ex jugador de Los Pumas Pablo Cremaschi y fue citado a la Sub 20 de Javier Mascherano a fines del 2022 antes del Sudamericano de la categoría.

El combinado que tiene a Beckham como cara visible lleva varios años de seducción para intentar fichar al capitán de la selección argentina, que hace apenas unos meses estuvo en esa región para disputar un amistoso contra Honduras que sirvió como preparación para el Mundial de Qatar. Inclusive, antes de marcharse, fue a comer cenar con sus compañeros a un restaurante del lugar.

Hace más de dos años, Messi había reconocido en una entrevista con el medio español La Sexta que tenía intenciones de instalarse en territorio norteamericano con su familia en un futuro. “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, de vivir la vida ahí. Me gustaría, después si pasa o no, no lo sé”, deslizó por entonces. Y hace apenas tres meses, durante un entrenamiento del PSG, Leo se cruzó con Beckham, quien estuvo de visita por las instalaciones de su ex club.

Se espera que la franquicia con sede en Miami inicie un proyecto deportivo de profundos cambios ante este arribo del argentino, ya que actualmente tiene un entrenador interino (el argentino Javier Morales) tras la salida de Phil Neville por malos resultados: el equipo perdió cinco de los últimos seis juegos y marcha último de la Conferencia Este.

Mientras suena Gerardo Martino como posible sucesor del DT inglés, Messi desembarcará en el país que organizará la próxima Copa América en el 2024 (con países de Conmebol y Concacaf) y también será una de las tres sedes del Mundial 2026 junto con México y Canadá. Lionel Messi tomó la decisión de emigrara al Inter Miami



Messi explicó por qué no retornará a Barcelona

Al ser consultado puntualmente por qué no regresará al conjunto español, fue claro: “Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que La Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”.

“Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también La Liga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona”, explicó el Diez.

En este punto, Messi fue claro en que su mayor deseo era volver a jugar al Barcelona pero que había indicios para sospechar de que volvería a ocurrir lo que pasó en 202º, cuando tuvo que marcharse porque el club no le renovó el contrato. “¿El motivo que más me pesaba? Tener mi propia decisión y no tener que esperar otra vez y que pudiera llegar a pasar lo mismo que ya pasó. Como te decía, después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad”.

Cabe recordar que en 2021, después de que Joan Laporta fuese elegido presidente, al rosarino se le había prometido que iba a renovar su contrato, pese a que La Liga le había exigido al club un reajuste de sus finanzas. En aquel mercado de pases, el Diez esperó a último momento para poder estampar su firma, pero finalmente -y a pesar de las promesas de la dirigencia- se vio obligado a marcharse. Fue en ese momento que apareció la opción de PSG, que finalmente aceptó.

Además, el argentino habló sobre las frases vertidas por algunos dirigentes y personas vinculadas al Barcelona que aseguraban que su regreso dependía exclusivamente de él: “La Liga había dado el OK pero tampoco es real que la decisión sea mía porque faltan muchas cosas y es un verano largo en el cual no quiero volver a pasar por lo que ya pasé. Preferí tomar la decisión antes para terminar ya con esto y estar tranquilo y pensar en las vacaciones y en mi futuro, ya planeando lo que sé que va a ser posible”.

Messi remarcó que el apoyo de su esposa, Antonela, y sus hijos ha sido clave en este momento y que todos deseaban poder regresar a Cataluña: “Mi familia estaba muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos qué podía pasar, pero obviamente que ellos estaban con muchas ganas de volver. Nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy difícil, pero también me apoyan y es una decisión tomada en familia, no solo mía.

Pero, más allá de la frustración, dejó en claro que están entusiasmados por lo que será su nueva vida en los Estados Unidos: “También están contentos del nuevo cambio, si bien tristes también por irse. Les costó al principio pero ahora están más que adaptados acá en París. Tienen sus amigos en el colegio y también les duele separarse de todo eso. Ya son grandes. Sobre todo Thiago entiende la situación y está feliz de lo que vendrá”.