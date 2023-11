Lionel Messi festejó el cumpleaños de Thiago en Inter Miami

Thiago aparte de ser hermano de Ciro y Mateo, también es el primer hijo de la pareja de Lionel y Antonella. A pesar de su padre ser el mejor jugador del mundo, Thiago se habría encontrado en un vaivén con su relación con el fútbol, pero eso cambio al jugar en las inferiores del Barcelona, luego en el PSG y finalmente en las inferiores del Inter Miami.

El video que circula por las redes nos muestra cómo los compañeros de equipo realizan el conocido ritual de los planteles para felicitar a la persona que haya cumplido años con una serie de palmadas en la espalda mientras pasa por debajo de un puente de personas hecho con los brazos, con su padre camuflado como uno más. El número 10 del equipo juvenil saludó a los participantes de esta movida, mientras Leo se agachó unos segundos para volver a sujetar el Balón de Oro entre sus manos.

A pesar de que las imágenes se viralización este viernes, la vestimenta del 10 nos hace pensar que sucedió en los primeros días de noviembre donde habría visitado la academia de la entidad para exhibir el premio logrado en París. Aunque no es novedad que esto sea frecuente ya que Thiago y Mateo se entrenan en el Florida Blue Training Center, mismo complejo que lo hace el plantel profesional del Inter Miami.

A mediados de septiembre pasado, Thiago se estrenó con la categoría Sub 12 de las Garzas después de que la familia se haya aclimatado a sus primeras semanas en los Estados Unidos. El amistoso con victoria ante Weston FC fijó una de sus presentaciones con esta camiseta en la previa a su participación en la Florida Academy League, a diferencia de la Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 que lo hacen en la liga MLS Next.

Esos encuentros sirvieron para moldear el grupo de cara a la temporada venidera y el hijo de Leo se fue liberando con el paso de los días hasta protagonizar una jugada que mereció comparación con el mejor jugador del mundo. A poco más de un mes de su presentación, la grabación encontró al niño recuperando una pelota tras una exitosa presión, aceleró para sacarse un rival de encima y, a pesar que su remate se fue desviado, la acción mereció halagos por las similitudes con las gambetas rutinarias del astro. Ese fue uno de sus últimos encuentros antes de acompañar a su padre a la premiación del Balón de Oro.

La ceremonia desarrollada el 30 de octubre pasado tuvo la entrega de la distinción a Lionel Messi como mejor jugador del mundo por octava vez en su carrera y, luego del discurso del ganador, la familia retornó a Miami para los entrenamientos del Inter. Ese contexto le dio un marco atípico al 11° cumpleaños de Thiago celebrado el 2 de noviembre y, en su vuelta a las prácticas, compartió un momento inolvidable con su padre para festejar esa fecha tan particular.

En una entrevista con Migue Granados, Messi había contado detalles de la personalidad de su hijo mayor: “Thiago fue el que más le inculcamos de chico, como es el más grande. Los hermanos fueron siguiendo la línea suya. No tengo ese problema (de que quieran tener todo). La tienen clara en ese sentido. Mucho tiene que ver Thiago, por como es él. Thiago no quiere saber nada con ser 'hijo de Messi', no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera”.

“A ellos les gusta mucho el fútbol, crecieron con eso. Desde que nacieron que ven fútbol. Es cómodo que entrenen en el club porque están en el mismo lugar que estoy yo y ya conozco. Es muy lindo”, concluyó.