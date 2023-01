Lionel Messi le hizo un gran regalo a Mirtha Legrand, pero ella no lo conservará

Mirtha Legrand recibió un regalo muy especial de parte de Lionel Messi. Se trata de una camiseta autografiada por el futbolista de la Selección argentina, la cual la diva prefirió no quedársela sino darle un fin solidario.

A la salida del Teatro Tronador de Mar del Plata, donde fue a ver la obra Los 39 escalones, la conductora conversó con Socios del espectáculo (eltrece) y explicó que el obsequio llegó a su poder después de conversar con la mamá del 10.

“Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: 'Hola Mirtha, soy la mamá de Messi'. Y yo creí que me tomaban el pelo. 'Soy Celia', me dijo”, contó. Y agregó: “Se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”. Mirtha Legrand conversó con "Socios del Espectáculo". (Foto: Captura eltrece)

Apenas recibió el presente del mejor jugador del mundo, lo primero que pensó fue darle un uso benéfico. “La vamos a rematar, es todo para el Hospital (Materno Infantil Victorio Tetamanti). Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”, indicó.

Legrand es la Madrina Honoraria de FUNDAMI y este año volverá a estar al frente de la cena que tiene como finalidad la compra de nuevas maquinarias para el hospital.

Lizy Tagliani sorprendió a Mirtha Legrand y le pidió que sea la madrina de su casamiento

Lizy Tagliani asegura estar viviendo el mejor momento de su vida. Junto a su novio Sebastián Nebot darán el sí en los próximos meses y eligió a Mirtha Legrand como la madrina de su casamiento. Además, la humorista dijo que por primera vez siente la necesidad de convertirse en mamá.

Invitada a La noche de Mirtha (eltrece), Lizy contó sobre sus proyectos y aprovechó la oportunidad para pedirle a Mirtha Legrand que sea la testigo de su boda. “¿Me lo estás proponiendo en serio?”, le preguntó asombrada la diva de los almuerzos. Y la respuesta de ella fue un sí rotundo: “Para mí sería un sueño”.

“Vos fuiste un nexo muy importante para que yo sea la Lizy que soy”, agregó emocionada. La conductora se mostró agradecida por la propuesta y le dijo que aceptaba encantada.

Cuando le tocó el momento de hablar sobre su vida personal, Lizy contó la felicidad que le produce el hecho de haber iniciado los trámites de adopción para tener un hijo. “Es la primera vez que siento este deseo tan profundo”, expresó. “Se lo debo a Sebastián que me convenció de que yo también podía ser mamá”, dijo la conductora. Lizy Tagliani le pidió a Mirtha Legrand que sea su madrina de casamiento (Foto: Instagram / lizytagliani)

A pesar de la diferencia de edad con su pareja - se llevan casi 20 años - la humorista siente que Sebastián es el amor de su vida. “Nos conocíamos hace muchos años y siempre tuvimos la misma diferencia de edad”, contó entre risas. Y después continuó con las bromas: “Lo estoy preparando para que aprenda a cambiarme los pañales en el futuro”, remató ante el resto de los invitados a la mesa con el humor que la caracteriza.