Lionel Messi con Migue Granados: Me gustaría tener otro hijo

Migue Granados entrevistó a Lionel Messi en Miami. El conductor y humorista hizo el anuncio el miércoles con un divertido video que revolucionó las redes sociales. La charla se vio en vivo por los canales de streaming de OLGA en Twitch y YouTube.

Más frases de Lionel Messi:

“No tengo la medalla (de campeón del mundo) acá, la tengo en Barcelona, está bien guardadita. tengo mi museo las cosas que conseguí en Barcelona. Botines, pelotas, trofeos, medallas”.

“Yo le decía a Fideo (el recibimiento en la despedida de Maxi Rodríguez) que iba a ser así en la cancha de Newell's, lo pensaba. La copa del mundo trasciende”.

“El hecho de compartir equipo día a día, ese año (en PSG) con Fideo, Lea (Paredes) y la familia compartimos mucho. Mis viejos, mis hermanos, en Argentina nosotros pasamos jodidas. Ahora todo es muy lindo, es espectacular, pero tuvimos épocas donde la pasamos mal también. Nos criticaban mucho y se pasaban del límite. Ya era por demás porque eran cosas zarpadas, no era futbolístico. Eso sobre todo la familia que está, lo sufre mucho. Con la gente no, porque sentí la banca hasta en los peores momentos”.

“Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”.

“Si se corta la luz, a las 4 AM sé donde está el disyuntor. Taladro no manejo. La mochila del inodoro... Sí, lo resuelvo. Si hay que ir a comprar paracetamol de madrugada ahí Antonela es muy previsora, va con pastillas y remedios para los nenes, con el botiquín a todos lados”.

Sobre su rol como padre y Antonela como madre:

“Creo que soy buen padre. Creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”.

“A Thiago fue al que más le inculcamos de chico, como es el mas grande. Los hermanos fueron siguiendo la línea suya. No tengo ese problema (de que quieran tener todo). La tienen claro en ese sentido. Mucho tiene que ver Thiago, por como es él. Thiago no quiere saber nada con ser “hijo de Messi”, no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades. El otro chiquito es terrible pero se esta definiendo, tiene 5 años”.

“A Thiago le cuesta mucho mas hablar, si que con Antonela tiene mas confianza para contarle las cosas”.

“Antonela es buena madre, la admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella esta todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo...”.

“A Mateo lo tenés que parar porque te cuenta todo, no para y habla. Ciro es mas reservado también, cuenta pero no de él, habla de los demás”.

Messi y el Mundial 2026:

“No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía”.