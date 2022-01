Lionel Messi en PSG: Mauricio Pochettino confirmó su regreso al equipo

Superado el Covid, Lionel Messi regresó a una convocatoria del Paris Saint Germain para jugar el domingo contra el Reims, para el que también estará disponible Kylian Mbappé, recuperado de unas molestias en el aductor izquierdo, informó el técnico del líder de la Ligue 1, Mauricio Pochettino. ”Es una satisfacción verlo de nuevo en el grupo”, admitió el técnico rosarino al referirse a su compatriota, cuyo último partido con el PSG fue el pasado 22 de diciembre en el empate contra el Lorient.

El futbolista que estará ausente en los dos próximos partidos de las Eliminatorias para Qatar 2022 ante Chile y Colombia, tendrá la chance de sumar sus primeros minutos de juego en el año. Messi contrajo coronavirus en los últimos días de 2021, entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo, quedó aislado en Rosario, se reintegró más tarde al plantel y admitió que la recuperación le llevó “más tiempo de lo que pensaba”.

Desde el martes, el 30 de PSG trabajó con normalidad luego de dos semanas de tareas diferenciadas por su contagio. “Estoy contento con su evolución, se entrenó bien esta semana y tenerlo de nuevo es una satisfacción. Estará en el grupo”, anticipó Pochettino. Messi, de 34 años, jugó por última vez el 22 de diciembre ante Lorient y luego se ausentó en un partido de la Copa de Francia y dos de la Ligue 1, que su equipo lidera con 11 puntos de ventaja sobre Niza. ”Tener a Leo en el PSG es un privilegio, no sólo por lo que aporta en cuanto a rendimiento sino también a nivel grupo”, valoró su DT.

Frente al Reims, Pochettino podrá contar también con Mbappé, máximo goleador del equipo esta temporada (19 tantos en 27 partidos, incluidas todas las competiciones) y que no se entrenó con sus compañeros hasta este mismo sábado, después de haber arrastrado durante toda la semana molestias en el aductor izquierdo. ”Estoy contento de la manera en la que su pequeño problema ha evolucionado. Sí, está en el grupo y veremos si mañana (domingo) está de inicio o no”, respondió el entrenador en conferencia de prensa al ser preguntado por Mbappé.

También entró en la convocatoria el arquero costarricense Keylor Navas, que dio positivo al Covid-19 el pasado fin de semana, pero no es el caso del defensa español Juan Bernat, afectado también por el virus. No será la única ausencia en el PSG, que no podrá contar con los lesionados Neymar y Giorginio Wijnaldum, ni con Achraf Hakimi, Abdou Diallo e Idrissa Gueye, que están participando en la Copa de África.

En el caso de Neymar (lesionado desde hace semanas en un tobillo), el club parisino indicó que debería volver a correr a comienzos de la próxima semana de cara a seguir con su recuperación para tratar de estar presente dentro de tres semanas para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Real Madrid.