Lionel Scaloni se emocionó al hablar de sus padres: "Soy lo que soy gracias a ellos"

La Selección argentina pasa por un momento fantástico. A menos de seis meses para el comienzo del Mundial, el combinado nacional se dio el lujo de sumar otro título: este miércoles, en el estadio de Wembley, goleó 3 a 0 a Italia y se quedó con la Finalísima, certamen que enfrentó al campeón de América con el de Europa.

Pero a pesar de todo lo bueno, Lionel Scaloni no puede disfrutar por completo de semejante momento. El presente de sus padres (Ángel y Eulalia) tiene en vilo a toda la familia. Ambos afrontan serios problemas de salud. Es por eso que el día a día del entrenador del combinado nacional, naturalmente, no es del todo feliz. La prioridad es su familia y no todo está bien.

“Me gustaría que también esté acá mi familia de Pujato, mis viejos, mis hermanos, pero bueno, ellos no pueden estar. Les mando un fuerte abrazo desde acá. Me emocionan demasiado”, comenzó Scaloni en una entrevista con ESPN, tras conseguir la Finalísima en Wembley.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina (Foto: NA / @CopaAmerica).

Con lágrimas en los ojos, el entrenador se quebró al hablar de sus padres. “El tema familiar ha cambiado mucho en este último año. Ojalá que mi viejo y mi vieja lo estén viendo como puedan. Soy lo que soy gracias a ellos. Me han transmitidos valores”, afirmó

Tras hablar de su familia, se refirió al conjunto argentino. “Pensamos en el bien de la Selección, en cambiar la dinámica que había. Lo importante ahora es pensar que no está todo hecho, que se puede seguir por la misma línea y que, incluso, se puede tambalear en algún momento. Pero lo importante es el camino a seguir”, aseguró.

Argentina goleó a Italia con una actuación formidable y se consagró campeón de la Finalísima

Argentina derrotó a Italia con una contundente goleada por 3-0 y se consagró campeón de la Finalísima, denominada la Copa Euroamericana. El equipo liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni tuvo una actuación aplastante en un Estadio de Wembley que se vio colmado por más de 50 mil hinchas albicelestes.

Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez y Ángel Di María, en el primer tiempo, y Paulo Dybala, ya sobre el final.