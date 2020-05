Llegó el protocolo y la Federación Catamarqueña de Boxeo espera que lo aprueben

En esa reunión, se habló de la creación de un protocolo para la posible vuelta a los entrenamientos en el gimnasio. A su vez, adjuntan un protocolo para la realización de fetivales boxisticos La misma llegó anoche a la Federación Catamarqueña de Boxeo, que es encabezada por Alberto Leiva.

Ya con el protocolo, el siguiente paso es presentarlo al COE y éste será el encargado de autorizarlo o no.

Protocolo

INTRODUCCION

Teniendo en consideración la información médica y las recomendaciones realizadas oportunamente por la organización mundial de la salud y el ministerio de salud de la nación, se presentan estas guías a modo de sugerencias con el fin de implementar las mismas para garantizar el cuidado de los deportistas y todas las personas involucradas en la actividad, ya sea en gimnasios de entrenamiento o realización de eventos. A tal fin la Federación Argentina de Box ha confeccionado el presente protocolo, dividido en diferentes etapas, considerando una gradualidad de las mismas.

1. APERTURA DE GIMNASIOS

Toda persona vinculada a la actividad del gimnasio estará obligada a conocer el presente protocolo y será responsable de la aplicación del mismo, a fin de garantizar la salud de todos los participantes. queda establecido que protocolos emitidos por organismos nacionales, provinciales o municipales, serán de estricto cumplimiento aun cuando los mismos alteren o modifiquen el presente. Asimismo queda excluida de participar en la actividad temporariamente a toda persona que integre grupos de riesgo en materia de salud.

En esta fase, se establece que:

Se deberá reducir la capacidad normal y habilitada de la sala de entrenamiento a fin de respetar el espacio mínimo requerido para cada atleta o entrenador, entendiéndose en tal sentido que se tomara 4 m2 por persona. Todos los protocolos aprobados ya sea organismo nacionales, provinciales, municipales y el propio FAB deberán exhibirse en los gimnasios y estadios de forma obligatoria. Se solicita estricta higiene en vestuarios y sala de entrenamiento, como así también elementos de higiene en el ingreso al local a fin de limpiar calzados, al ingreso del gimnasio de box y durante el entrenamiento y su respectiva salida. Se deberá solicitar a la persona que ingrese a entrenar, guardar su vestimenta con la que ingreso al recinto en una bolsa o mochila. Una vez finalizado el entrenamiento, el lavado de manos debe ser obligatorio.

Ninguna persona que practique boxeo en forma recreativa o deportiva realice entrenamientos superiores a los 60 minutos (45 minutos para el entrenamiento y 15 para la limpieza), además de haber una participación limitada acorde al espacio físico en la sala de entrenamiento. Evitar las participaciones de terceros en la sala de entrenamiento. Una vez dada las condiciones y permisos provinciales o municipales, se podrá tener una participación mayor y moderada.

Toda persona a cargo del entrenamiento deberá usar barbijo y guantes de látex o símil durante el tiempo de conlleve al entrenamiento. El entrenador deberá mantener higiene personal, mantener distancia a fin de evitar contacto físico al momento de dar instrucciones.

Evitar contacto con elementos comunes en las instalaciones en puertas (manijas, picaportes, etc), barandas, maquinas, barras, bolsas y demás.

Limpieza total, luego de finalizada la sesión de entrenamiento, de todos los elementos que fuesen utilizados. De ser posible, cada persona podrá tener permitido el uso de su propio equipamiento (guantes, cabezales, vendas, etc) para su sesión de entrenamiento.

Se obliga al distanciamiento social en la sesión y en esta fase en la que se deberá hacer evaluación de la misma a fin de adoptar nuevas medidas para intensificar los entrenamientos como sesiones de guanteo.

Se requiere la organización de tandas de entrenamiento siempre considerando el espacio físico y las instalaciones de higiene obligatorias, a decisión de los encargados del gimnasio.

Prohibida la utilización de toallas o toallones durante el entrenamiento, así como también no se podrá salivar ni realizar secreciones nasales externas, causantes de contaminación en ropa o en el aire. No se podrá compartir también botellas para hidratación.

Control de temperatura al ingreso del gimnasio.

CUANDO NO SE DEBE PERMITIR ENTRENAMIENTO?

Se deberá permanecer en domicilio y no se podrá acudir al entrenamiento, contactándose de inmediato con un médico que indicará los pasos a seguir, ante cualquiera de las siguientes situaciones:

? Tener una temperatura de 37.5 grados centígrados o más. ? Haber contestado “SI” a uno de los síntomas. ? Haber establecido un contacto de riesgo: O haber tenido contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un enfermo mientras presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos). o haber compartido espacio, sin guardar la distancia interpersonal, con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días.

2. REALIZACION DE EVENTOS DE BOXEO

Para esta etapa, la organización del evento y ente de contralor deberán respetar y hacer respetar las medidas de prevención para la realización del festival de boxeo en cuestión sin ingreso de público al recinto.

A tal fin se solicita:

Pesaje y revisación medica Ventilación adecuada de la sala de pesaje, con previa limpieza de la misma. Limpieza de calzado de todos los participantes previo al ingreso a la sala. Control de temperatura de los boxeadores, que ingresaran solos a la sala de pesaje y de toda otra persona que ingreso al sitio. Prohibido el ingreso con temperatura mayor a las 37.5 grados.

Control de las licencias con estudios médicos anuales al día. No se harán excepciones sobre el vencimiento anual. Mantener el distanciamiento social. Evitar tocar elementos o superficies comunes como picaportes, tecla de luz, balanza, etc.

Para el evento La autoridad designada por la FAB deberá controlar el total cumplimiento de las medidas exigidas en los protocolos aprobados por las autoridades correspondientes, las cuales establece el Ministerio de Salud de la Nación.

Ventilación adecuada en todas las instalaciones a ser utilizadas, con previa limpieza de las mismas. Suficiente espacio dentro de los vestuarios con distancia mínima y permanencia de no más de dos (2) entrenadores por boxeador.

Limpieza de calzado de todos los participantes al ingreso del estadio y vestuario. Limpieza de manos con alcohol en gel al ingreso del estadio. Ingreso al estadio con uso de barbijos en forma obligatoria.

Uso de barbijos para entrenadores y autoridades durante el transcurso del evento.

Control de temperatura de los participantes del evento, sea cual fuese su rol al ingreso del estadio. Prohibido el ingreso con temperatura mayor a 37.5 grados.

Acreditación previa de los participantes del evento bajo el control del personal de seguridad, contemplando nombre, dni, fecha de nacimiento y rol. Dichas personal de seguridad deberá usar barbijos y guantes de latex o simil.

Prohibido el ingreso a toda persona considerada en grupo de riesgo, sea cual fuese su rol.

Establecer zonas exclusivas para atletas, entrenadores, oficiales, seguridad y personas vinculadas a la producción del evento.

No compartir ningún tipo de elemento y mantener el distanciamiento social.

Evitar tocar elementos o superficies comunes como picaportes, tecla de luz, etc.

Los boxeadores deberán contar con un kit de hidratación personal, el cual no podrá ser compartido.

Prestación de servicios de limpieza y personal en el estadio

3. PERSONAL INTERVINIENTE: A. ORGANIZACION

B. PERSONAL TELEVISIVO

En esta última fase, haremos hincapié en los cuidados y necesidades para el ingreso de toda persona afectada al evento, sea cual fuese su participación, luego ya de haber descripto como debe ser el cuidado para los boxeadores y entrenadores y oficiales.

Todas las personas, con antelación debida deberán tener pleno conocimiento de las recomendaciones aprobadas por las autoridades que correspondiesen e informar de cualquier anomalía con el único fin de evitar riesgos hacia terceros o hacia su propia persona

A. La organización del evento deberá proveer con hasta 12 hs de antelación la lista de las personas afectadas a la misma, con nombre y apellido, DNI y fecha de nacimiento.

Deberán llevar una acreditación con su nombre. El ingreso de todas las personas deberá ser por una única entrada al fin de limpiar su calzado al ingreso al estadio.

Todas las personas afectadas a la organización deberán haber pasado su control de temperatura (no mayor a 37.5 grados) y no encontrarse dentro de los grupos de riesgo bajo ninguna índole.

Todos los participantes deberán usar barbijos y haber sido provistos de guantes de latex o simil. Evitar tocar elementos de uso común.

Tener un desplazamiento mínimo dentro de su función dentro del estadio. Cumplir con el distanciamiento social.

B. Todo el personal vinculado a la transmisión televisiva deberá estar incluido en un listado con hasta 12 hs de antelación al estar afectado al evento, con nombre y apellido, DNI y fecha de nacimiento.

El ingreso de todas las personas deberá ser por una única entrada al fin de limpiar su calzado al ingreso al estadio.

Todas las personas afectadas a la transmisión televisiva deberán haber pasado su control de temperatura (no mayor a 37.5 grados) y no encontrarse dentro de los grupos de riesgo bajo ninguna índole.

Todos los participantes deberán usar barbijos y haber sido provistos de guantes de latex o simil. Evitar tocar elementos de uso común.

Tener un desplazamiento mínimo dentro de su función dentro del estadio. Cumplir con el distanciamiento social.

Anexo 1

PROTOCOLO PARA BOXEO APERTURA PAULATINA y RESTRINGIDA ? COVID 19 (14/05/2020) (Vigencia de 20 días para reevaluación)

Teniendo en cuenta los conocimientos que se tienen a la fecha sobre el virus que ha ocasionado la pandemia COVID19, se analizan precauciones a tener en cuenta y a efectos de implementarse para las prácticas en Gimnasios de Entrenamiento, para que Boxeadores/as puedan ejercer las practicas con la mayor seguridad posible, cuidando su salud. Se tiene en cuenta la complejidad de estas premisas para el boxeo, se toman en cuenta la diversidad y/o generalidades para los mismos. Estas recomendaciones han sido adaptadas para nuestro medio, en parte, de las especificadas publicadas; de la OMS (Organización Mundial de la Salud); el CONI (Comité Olímpico Italiano); FMDI (Federación de Medicina Deportiva de Italia); AIS (Instituto Australiano del Deporte); la SMD (Sociedad Española de Medicina del Deporte); CDE ( Consejo Superior de Deportes de España );, USA Sports Events (Comité Olímpico de Estados Unidos ); FUDE ( Federación de Deportes Ecuestres de Uruguay ); The Lancet ( Revista Médica Abril/20 ); Ministerio de Salud de la Nación; Ultima Guía (01/05/2020) de Reincorporación a la Práctica en el Deporte de Competición; Tres consejos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para flexibilizar el confinamiento (06/05/2020);

En base a toda la literatura consultada, se considera al Boxeo, junto a otros, deportes como de Alto Riesgo, razón por la que formular un único protocolos o directivas es dificultoso y variable según las circunstancias. A. Aunque todavía no hay estudios científicos específicos que evalúen el riesgo de transmisión de COVID-19 en el deporte, es lógico que ciertos deportes tengan un mayor riesgo de contagio que otros. Además, dado que COVID- 19 puede provocar la muerte, la consideración del riesgo inherente asociado, debe ser parte del proceso de planificación. B. deportes que involucran contacto cercano y sostenido entre los participantes, falta de barreras protectoras significativas y alta probabilidad de que las partículas respiratorias se transmitan entre los participantes. 1. Ejemplos: lucha libre, boxeo, judo, karate, taekwondo, rugby

DIRECTIVAS GENERALES ? PARA LUGARES de ENTRENAMIENTOS (sujetas a revisión según variables- 14 /05/2020) 1 -No es conveniente realizar entrenamientos en ambientes cerrados por más de 1hs por sesión; los ambientes se deben mantenerse aireados y con una estricta higiene, siendo necesario colocar en la entrada al gimnasio, una pequeña alfombra o felpudo rociada con agua con lavandina a fin de limpiar la suela de las zapatillas o zapatos, antes de ingresar al sitio de entrenamiento.

2 ? Es conveniente establecer horarios diferentes, y limitar la cantidad de boxeadores por horario. Además, para evitar se encuentren a la vez los deportistas salientes con los que ingresan.

3 ? Una vez que termine cada sesión se debe limpiarse la zona (piso, paredes, bolsas, puching-ball y elementos utilizados, guantes, guantines, guanteletas etc) con agua y jabón, y/o agua con lavandina; luego recién habilitar el ingreso de otros deportistas al lugar. Es conveniente en esta operación airear el área utilizada.

4 ? Es Conveniente no usar elementos de tela para esa limpieza, dando tiempo a la aireación para el secado; las personas que hagan dicha limpieza deben usar guantes protectores (descartables o multiuso), limpiándolos con Alcohol al 70 % (en 1litro de alcohol se agrega 30 cm3 de agua) cada vez que se termine esta higiene.

5 ?Igualmente es conveniente no usar toallas/toallones o cualquier elemento de tela, para secar el sudor de cara, ojos, cabeza, cuerpo del deportista. (Si bien de lo que se conoce hasta este momento, el sudor, parece que no es un medio de trasmisión del virus). No obstante, se puede utilizar una toalla particular, sin compartir la misma con otro boxeador.

6 ? Todas las secreciones que se producen durante el entrenamiento (nasales, salivales, sangre) es conveniente utilizar toallitas descartables de papel absorbente (tipo de cocina), para luego desecharlo.

7 ?Una vez usado el papel se desechará colocándolo en una bolsa, para descartar. Es conveniente tener tachos para la basura. Cada vez que se use dicho papel, quien los manipule deberá usar guantes descartables y rociarlos con alcohol al 70% cada vez que realice dichas maniobras.

Aproximadamente deberá hacer este rociado (a los guantes) con alcohol cada 20 minutos, aunque no haya usado ni tocado secreciones.

8- Se debe instruir a los deportistas y cuidar que no deben escupir o soplarse la nariz durante el entrenamiento, expulsándolas al piso; esta costumbre, muy común, evitará que las secreciones caigan al piso, se desparramen por el aire o impregnen la ropa del deportista o entrenadores.

9- Se debe tratar de que en cada sesión de entrenamiento y de acuerdo a los ambientes, se respete la cantidad de personas que lo hagan a la vez; es conveniente mantener el área a utilizar ente 6.25 a 9 mts2 (por lo menos entre 2,5 a 3 x 2.5 a 3mts) de distancia, entre cada atleta.

10- Es conveniente que no más de UN entrenador y UN asistente, estén a cargo de cada horario de entrenamiento para asistir a los boxeadores; será conveniente que los mismo utilicen barbijos y guantes en todo momento del entrenamiento, mantener la higiene personal y la del boxeador, tratando de tocar lo menos posible a los deportistas, dando solo dando indicaciones verbales. Los guantes (de entrenamiento) deben ser lavados con agua y jabón o desinfestados con alcohol 70 % cada 20 minutos. No se debe permitir que otras personas, permanezcan en el aérea de entrenamiento. Se deberá mantener habitualidad para el lavado de manos o desinfección de guantes de la siguiente manera: 1 ? Antes de Entrenar, 2 ?Después de retirarse los guantes, 3 ? Después de entrenar y 4 al llegar a su casa.

11-Los Entrenadores se tienen que interiorizar diariamente acerca del estado de los boxeadores antes de comenzar el entrenamiento; si se encuentra bien de salud, si tiene o han tenido fiebre, si conocen si algún familiar o amigo está enfermo o en aislamiento o sospechoso de tener COVIC19. Esta acción no compromete al mismo, por el contrario, favorece a la seguridad y la preocupación por la salud del boxeador y de los demás. En caso de haber una duda o sospecha de fiebre o malestar general no debe permitirle entrenarse y aconsejarle que consulte al médico; para reintegrarse a los entrenamientos, deberá concurrir presentando una constancia sobre su buen estado de salud. Se puede implementar tomar la fiebre antes del inicio del entrenamiento, si se tiene el equipamiento adecuado para ello; los mismos se tienen que desinfectar tras cada toma. Trate de evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos (computadoras, mouse, celulares etc.)

de otras personas dentro del área; en caso de necesidad no olvide desinfectarlas convenientemente.

12-Es necesario concientizar a los jóvenes en referencia a la Pandemia, tratando de hacerles entender que todo se hace en beneficio del cuidado de su salud.

RECOMENDACIONES A LOS BOXEADORES PARA ENTRENAMIENTOS (sujetas a revisión según variables- 14 /05/2020)

1-Todo boxeador que comience sus entrenamientos deberá hacerlo con sus estudios médicos al día; si esto resultara dificultoso por razones de la situación, será necesario tener información médica, tratando de conocer su estado de salud y vigilando su accionar. NO se aceptarán Certificados Médicos y tampoco se prorrogarán las fechas de vencimiento de los Estudios Médicos que estén asentados en las Licencias. Se evaluará en cada caso, si es necesario realizar qué tipo de estudios médicos, de acuerdo a las posibilidades. Mientras tanto NO debe ingresar a un Gimnasio a Entrenarse.

2 ? Es conveniente que los boxeadores tengan una ropa para entrenamientos y una diferente para circular. Al ingresar al gimnasio, deben limpiar las suelas de sus zapatillas / zapatos en la entrada; luego se los cambiará por otro para realizar su entrenamiento; si esto no fuera posible, podrá usar el mismo, con protección. La indumentaria con que ingresa, transitado desde su casa, se colocara en una bolsa plástica y la guarra en sus elementos de guarda (bolsos, mochilas etc.), para permitir cambiarse con la ropa para entrenamiento (si es posible también con cambio de zapatillas).

3? A la inversa una vez que han terminado su entrenamiento, la ropa que se ha usado, debe ser guardada en una bolsa de plástico y llevada a su domicilio, en donde debe ser lavada cuidadosamente, con agua y jabón.

4 ? Es conveniente que los boxeadores utilicen elementos de protección; a) el uso de la protección de boca y nariz, para circular por la calle; b) llevar su propios elementos de higiene y desinfección como alcohol, 70% para uso personal; c) paquete de pañuelos de papel descartables; d) una botella propia de agua para uso personal e hidratación, esta recomendación es muy

importante, pues no es conveniente compartir la botella de agua con otro boxeador. A la vez se recomienda ¨fuertemente¨ no tomar mate en el entrenamiento

5? Es conveniente que, en lo posible, puedan entrenar con un mismo equipo personal de entrenamiento como guante, cabezal, vendas, cuerda para salto, etc. Si no fuera posible esto, es conveniente que se aseguren antes de cada inicio de sesión de entrenamiento, rociarlos con alcohol. NO con agua con lavandina.

6 ? Durante los entrenamientos es conveniente no mantener conversaciones con los demás boxeadores, no darse las manos, no abrazarse. Mantener distancia entre ustedes y mantener la higiene en el lugar. No escupa, limpiarse la nariz, sacudir su cabeza para sacar el sudor. Si tiene necesidad, de hacerlo, interrumpa el entrenamiento y es preferible hacerlo en un papel descartable, colocarlo en una bolsa para su eliminación. También usar su toalla personal.

7 ? En esta primera reapertura para los entrenamientos, es preferible que los boxeadores que tengan algunas de las siguientes condiciones sanitarias, no lo hagan hasta asegurar su perfecto estado de salud, a saber; a-Quienes hayan padecido la enfermedad de COVID-19, superado el mismo y puedan acreditar DOS test negativos. b Quienes, SIN haber tenidos síntomas de COVID-19, hayan convivido con alguna persona de su entorno, esta persona haya enfermado, aunque en el momento que se decida la reapertura de los entrenamientos, este mejorado. c-Si convive o frecuenta a personas de riesgo sanitario de contraer enfermedad del COVID-19; (mayores de 60 años, enfermos pulmonares crónicos, tratamientos de cáncer, diabéticos). d ? Si tiene un trabajo con compromiso sanitario (enfermero, chofer de ambulancia, trabajador en una institución de salud- hospitales, clínicas, proveedor de insumos críticos de salud, etc.) Estos deportistas deberán consultar con los médicos especializados.