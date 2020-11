Lobo habló de la Asamblea del Sportivo Los Sureños

Será el primer club de la Liga Chacarera en hacer Asamblea este 2020 y en pandemia. Hablamos con su presidente, Ana María Lobo, para saber más de la situación.

"Estuvimos presentando toda la documentación en Personaría Jurídica. Ya pusimos la fecha en los diario porque así lo marca el estatuto. Pusimos esa fecha por cualquier cosa que se tenga que cambiar, ahora hay que esperar la autorización para el día 28 a las 19.00", comenzó diciendo.

Siguió: "Será para la autorización de la memoria y balance del año 2019. Lo único que hacemos es el inventario y cambiamos los revisores de cuenta que tienen mandato de un año".

Aclaró: "No es Asamblea para renovación de autoridades, para junio o julio del 2021 tenemos pensado hacerla".

Es la primera institución de Las Chacras en llamar a Asamblea este 2020: "Creo que somos los primeros en llamar a Asamblea y la estaremos haciendo si dios quiere".

El balance de su gestión: "Fue muy positivo, estuvimos el año pasado trabajando en la parte futbolistica, con Primera, fútbol infantil, femenino y futsal".

En lo institucional: "Con algunas ayudas que tuvimos y con el trabajo que llevamos a cabo, logramos mejorar en la parte edilicia. Pudimos mejorar la parte del techo de la sede, mejoramos los baños, tuvimos un revestimiento en el salón, trabajos de pintura".

Fue uno de los beneficiados por el "Clubes en Obra": "Fuimos uno de los primeros que presentamos los papeles pero aún seguimos esperando el aporte. Entregamos todo en tiempo y forma, entregamos una cuenta bancaria y la fuimos ratificando a eso pero bueno el dinero aún no llegó. La verdad que no sé por qué, me llegué hasta la Secretaría de Deportes y nos dijeron que hay que esperar y bueno no hay que perder la esperanza".