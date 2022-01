Los abogados de Djokovic ganaron la primera batalla legal y el tenista seguirá en Australia al menos hasta el lunes

Un tribunal australiano decidirá el lunes sobre la deportación del tenista serbio Novak Djokovic, que se encuentra retenido en un hotel de Melbourne después de que las autoridades de Australia le revocaran su visado por incumplir las medidas contra el Covid-19, una decisión que desató fuertes críticas de Belgrado.

El número uno del mundo llegó la noche del miércoles a Australia con un permiso médico que le permitía defender su título en el Abierto de Australia a pesar de no estar vacunado, pero poco después las autoridades fronterizas de ese país le cancelaron el visado y, tras una larga entrevista, lo trasladaron a un hotel de la ciudad de Melbourne a la espera de que se tome una decisión sobre su deportación.

Los abogados del tenista recurrieron este jueves la decisión de las autoridades y el Tribunal del Circuito Federal programó una vista para el lunes para decidir si Djokovic es deportado o no del país, según la cadena pública australiana ABC y el diario The Age.

La defensa de Djokovic señaló que se necesitaría una respuesta definitiva para el martes por motivos de programación del Abierto de Australia, que se celebrará en Melbourne entre el 17 y el 30 de enero, a lo que el juez Anthony Kelly les respondió que en este caso "la cola no va a mover al perro".

¿Soberanía o política?

El primer ministro australiano, Scott Morrison, quien afronta una crisis por el repunte del coronavirus, subrayó este jueves que "no hay casos especiales. Las reglas son las reglas", en alusión a los requisitos para los viajeros que deben tener la pauta completa de la vacuna contra el Covid-19 o una exención médica válida para entrar al país.

El mandatario, quien busca su reelección este año, sintonizó con la indignación de la sociedad de Australia, en donde más del 90 % de la población mayor de 16 años está vacunada y sufrió durante meses una de las políticas de confinamiento y cierre de fronteras más duras del mundo, que hizo que no pudieran viajar ni para ver a sus seres queridos moribundos.

"No es apropiado para mí ver el historial médico del señor Djokovic. No sería justo que lo hiciéramos (...) Pero todo lo que puedo decir es que la prueba de exención médica que se proporcionó se consideró insuficiente", manifestó Morrison, al recalcar que las reglas de control de fronteras "son claras y no discriminatorias".

Miembros de la comunidad serbia de Melbourne pide por la liberación de Djokovic. Foto: AFP

Según el diario The Age, Djokovic argumentó que contrajo el Covid-19 hace seis meses, uno de los motivos por los que se puede solicitar una exención médica en Australia, y que este permiso fue otorgado por Tennis Australia y el gobierno regional de Victoria, donde se juega el torneo, pese a las advertencia de las autoridades sanitarias australianas de que este tipo de permisos libres de cuarentenas serían rechazados.

La estrella del tenis, cuyos abogados deberán demostrar que se han producido errores graves en la revocatoria de su visado, corre el riesgo de que se le prohíba la entrada por tres años al país, según expertos.

Ofensa a Serbia

La decisión australiana causó la ira de Sdran Djokovic, quien calificó la víspera a su hijo como el "símbolo y líder del mundo libre" que no "tolera la injusticia, el colonialismo ni la hipocresía", mientras el presidente de ese país balcánico, Aleksandar Vucic, aseguró que su gobierno está trabajando para que pare "el acoso al mejor tenista del mundo en el menor tiempo posible".

El primer ministro australiano negó por su parte que el tenista esté siendo víctima de ningún acoso y recordó a Belgrado que "Australia tiene reglas claras sobre sus fronteras soberanas que no son discriminatorias".

La batalla legal en Australia puede servir como precedente de lo que ocurra en el resto de la temporada si Djokovic sigue sin vacunarse, ya que puede tener problemas en el torneo parisino de Roland Garros, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, declarara que quiere "fastidiar" a los no vacunados.

¿Y ahora?

De ser finalmente deportado, el tenista serbio se quedaría sin la posibilidad de jugar, a partir del 17 de enero, el Open de Australia, donde buscaba su 10º título y batir el récord de 20 Grand Slams que ahora comparte con Roger Federer y Rafael Nadal.

Justamente, Nadal dijo este jueves que el tenista serbio debe asumir las consecuencias de no haberse vacunado contra el coronavirus. "Para mí lo único claro es que si te has vacunado, puedes jugar el Open de Australia y en cualquier parte, y en mi opinión el mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas", explicó Nadal, que ya se encuentra en Melbourne.

Y agregó: "Ha tomado sus propias decisiones, y cada cual es libre de hacerlo, pero eso tiene algunas consecuencias".

Todos los participantes del Open de Australia deben estar vacunados contra el Covid-19 o disponer de una exención otorgada por dos comités de expertos independientes.

La decisión de autorizar la entrada de Djokovic había provocado indignación en Australia, cuyos residentes estuvieron sometidos a importantes restricciones, confinamientos y cierres fronterizos durante gran parte de los últimos dos años.

Djokovic expresó su oposición a la vacuna contra el coronavirus en abril de 2020, cuando se planteó que podría ser obligatoria para reanudar los torneos."Personalmente no soy provacuna. No quisiera que alguien me obligue a estar vacunado para poder viajar", sostuvo entonces.