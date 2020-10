Los All Blacks y los Wallabies empataron en su primer partido después de siete meses

Los All Bkacks de Nueva Zelanda y los Wallabies de Australia pusieron fin a la larga espera de siete meses en el rugby internacional por el coronavirus con un empate en 16 en el primer partido de le Bledisloe Cup jugada este domingo en Wellington.



El partido fue seguido en directo por 31.000 espectadores sin barbijos debido al final de las restricciones en Nueva Zelanda después de superarse una segunda oleada de Covid-19.



Los Wallabies no derrotan a los All Blacks en Nueva Zelanda desde la victoria por 23-15 en 2001 en Dunedin.



El partido fue el primero que se jugó entre selecciones internacionales desde que Escocia y Francia se enfrentaron el pasado 8 de marzo en Edimburgo por el torneo Seis Naciones.