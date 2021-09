Los árbitros para la segunda fecha del femenino chacarero

Se designaron los árbitros para la segunda fecha del certamen de fútbol femenino de la Liga Chacarera que se jugará el domingo en cancha de Juventud Unida de La Falda.

Domingo 03/10

Cancha Deportivo Juventud

9 hs Deportivo Juventud vs Obreros de San Isidro

10.30 hs Coronel Daza vs Deportivo La Merced

12 hs Defensores de Esquiu vs Sportivo Social Rojas

13.30 hs La Estación de Miraflores vs Deportivo Las Pirquitas

15 hs Sportivo Villa Dolores vs Municipalidad Fray Mamerto Esquiu

16.30 hs Sportivo Los Sueños vs Deportivo Sumalao

Árbitros Primeros tres partidos: Monasterio Diego, Pereyra Juan y Díaz Carlos

Árbitros Últimos tres partidos: Ocampo Carlos, Javier Herrera y Luis Leguizamon