Los Awkas no pudieron con Catamarca RC en el Servicio Penitenciario

En el día de ayer, los Awkas, el equipo de rugby de los internos del Servicio Penitenciario, recibió en su campo de deportes al plantel de Catamarca Rugby Club, en el marco del Campeonato de la Unión Andina de Rugby.

En el primer tiempo fue un encuentro entre dos duros rivales, al principio el equipo local con fuerza de empuje y disciplina dominó el partido, llegando a estar 17 a 3 en el marcador.

En el segundo tiempo con la delantera hasta 60 minutos de juego, “los guerreros” demostraron su poder pero finalmente se vieron superados por la técnica y el buen juego del visitante que tras unos errores de manejo fueron aprovechadas para sumar puntos a favor del Mirasol.

El partido no había finalizado aun cuando los Awkas tuvieron una nueva oportunidad con un jugador del verde que ingreso al ingoal contrario. Debido a la inexperiencia de un equipo en formación, Awkas, no puedo convertir el try, que los podría haber llevado a empatar o incluso ganar el partido que termino 17 a 22 ganando Catamarca Rugby Club.